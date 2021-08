Debat: Sæt lokaltrafikken på skinner - uden skinner

Vejanlæggene i Vordingborg Kommune anlægges med henblik på, at godstrafikken kan benytte sig af store vogntog. Derfor bør det ikke være et stort problem at indsætte et antal større busser i persontrafikken med de samme faciliteter som et tog. Det vil kræve, at et stoppested i hver byzone forsynes med en perron, så cykler, barnevogne, el-scootere, kørestole, indkøbstasker på hjul med videre kan tages om bord i bussen på samme lette måde som i et tog.