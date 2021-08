Ældre skal væbne sig med tålmodighed, hvis de vil have en rollator i Vordingborg Kommune, mener Marie Lenstrup. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Debat: Sæt hjælpemidlerne fri

Vordingborg - 02. august 2021 kl. 20:14 Kontakt redaktionen

Syge og handicappede i Vordingborg Kommune skal væbne sig med tålmodighed, når de ansøger om et hjælpemiddel som en rollator, en kugledyne eller et nødkald. For ventetiderne er blevet betydeligt længere, og Kommunalbestyrelsen har igen og igen valgt at acceptere, at det trak ud med at komme til bunds i ansøgningerne.

Det kræver ikke stor fantasi at forestille sig, hvor meget ubehag og dårlig livskvalitet, det kan medføre, at man for eksempel skal vente i månedsvis på den rollator, der gør, at man kan komme ud til andre mennesker - eller bare gå på indkøb uden smerter eller frygt for at falde.

Den gammeldags måde at løse problemet ville være at ansætte flere sagsbehandlere, men det er jo ikke billigt. Så hvad om vi prøvede at tænke lidt utraditionelt?

I Billund Kommune har man simpelthen slået dørene op til depotet med små hjælpemidler, så borgerne selv kan hente det, de har brug for. Sagsbehandlerne er ikke længere vagthunde, men guider til det rette redskab.

Lyder det dyrt? Det blev det faktisk ikke, for borgerne henter ikke mere, end de har brug for. Der er jo ingen, der gider have en toiletstol stående i soveværelset, hvis ikke man har brug for den, vel? Ved at vise tillid til sine borgere sparer Billund faktisk lidt penge, og jeg er sikker på, at de også sparer borgerne for en masse frustrationer.

Vordingborg er ikke nogen rig kommune, og derfor er det ekstra vigtigt, at vi også tænker nyt og anderledes, så vi kan få mest mulig glæde og livskvalitet for pengene.

Marie Lenstrup (SF)

Kandidat til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet

Rødegårdsvej 19,

Præstø