Debat: Per Wimmer er en god inspiration til andre

Hvor blev jeg glad, da jeg læste Sjællandske onsdag den 21. juli. Det var især indlægget "Rigmand er ny ø-ejer", der fik mig i godt humør. Per Wimmer kan nu kalde sig selv for ø-ejer. Han er nemlig den nye ejer af Masnedø Kalv, står der på side 13 under Vordingborg Sektionen. Og stort stort tillykke.

Det er dejligt at drømme og endnu bedre, når handling er muligt. Det er ikke så tit, at der er øer til salg i Danmark, men når muligheden byder sig, er det skønt, når ens ønske om en ø kan realiseres. Jeg er sikker på, at Per nok skal passe på øen og behandle dyrene og naturen med respekt. Og jeg må sige, at jeg er mega misundelig. Jeg har desværre ikke mulighed for at erhverve mig en privatø ? Men tanken om fred og ro tiltaler mig. Til de mennesker på de sociale medier, der har en anden mening om, hvad andre skal bruge deres egne penge til, vil jeg bare: "Bland jer udenom".