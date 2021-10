Debat: Om at lytte og at lede

Politiske ledere er dem, der kender forskellen på at lytte og at løbe efter en folkestemning. Politikernes dilemma er, at de har ansvaret for helheden. Det er let nok at samle underskrifter i et lokalområde, specielt når stadigt færre vil have udvikling og flere vil have stilstand. Det er til gengæld svært at komme til staten med hatten i hånden og bede om større bloktilskud og puljer til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvis man lige har sagt nej til milliardinvesteringer.