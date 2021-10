Debat: Godt købmandskab

Jeg undres over, at en kandidat kalder det dårligt købmandskab, at vi trækker os ud af et dyrt indkøbsfællesskab, hvor vi betaler kr. 2 for og spare kr. 1. Et fællesskab som kun skaber kunstigt oppustet offentlig administration. Jeg kalder det godt købmandskab. For en regnearks-politiker ser det ikke sådan ud, da denne glemmer og regne udbytte.