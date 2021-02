Læserbrevsskribent og Venstre-ordfører Michael Seiding Larsen

Debat: En lang næse

Vordingborg - 02. februar 2021

En lang næse var hvad det blev til for forældre med børn i de kommunale institutioner.

Corona har holdt os i et jerngreb det sidste års tid, hverdagen er vendt op og ned for os alle. I marts-april 2020 under nedlukningen blev forældre bedt om at vise samfundssind, hvilket rigtig mange gjorde. Det betød, at mange forældre ikke benyttede de kommunale institutioner.

Derfor foreslog Venstre på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde, at der skulle ske fuld tilbagebetaling til samtlige forældre, både dem der havde benyttet sig af nødpasning, og dem der ikke havde gjort brug af nødpasning. At vedtage forslaget kostede 3,5 mio. kr. Beløbet ønskede vi skulle finansieres af kommunens kassebeholdning (gennemsnitlige beholdning på 161 mio. på denne konto). Det var der desværre ikke stemning for. Forslaget blev nedstemt af et flertal med Socialdemokratiet i spidsen, men med hjælp fra De Radikale, SF, Enhedslisten, Alternativet, Konservative og Nye borgerlige. Den socialdemokratiske borgmester Smed udtalte på kommunalbestyrelsesmødet, citat «Jeg synes, der er uansvarligt økonomiske politik at hente så mange penge i kasse, fordi man vil please en forældregruppe. Der er mange andre gode ting, vi kunne bruge pengene på.« citat slut. Den udtalelse lader vi lige så et øjeblik. Må det give stof til eftertanke hos mange.

Vi i Venstre mener på ingen måde, at det er økonomisk uansvarligt, specielt når man ser hvad der ellers kastes penge efter i disse år. Og det er ikke for at please en bestemt forældregruppe. Vi mener faktisk, at det er RET OG RIMELIGT: Man skal ikke betale for en ydelse, man ikke modtager. Vi føler os overbevist om, at årsagen til at forslaget ikke kom igennem var, at det netop kom fra Venstre.

I andre kommuner er tilsvarende forslag om tilbagebetaling vedtaget - også i kommuner med Socialdemokratisk styre.

Michael Seiding Larsen

2. viceborgmester (V)

