Søren Frank bestilte en taxi i god tid. Alligevel dukkede den aldrig op. Dantaxi undlod at oplyse ham om, at der ikke var ledige vogne. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Debat: Dantaxi - fremover nej tak!

Vordingborg - 06. maj 2021 kl. 14:53

4. maj 2021 er det noget vådt i vejret, så jeg bestiller en vogn fra ovenstående taxiselskab klokken 09.07 og beder om, at den er fremme på min adresse klokken 11.10, da jeg har en aftale hos min tandlæge på Valdemarsgade klokken 11.30. Og det ved man på centralen, da der altid skal oplyses, hvortil turen går (selvom chaufføren ikke altid kender byen, han kører rundt i - har ageret GPS for en chauffør fra Nykøbing F.!)

Klokken 11.13 er vognen endnu IKKE kommet, jeg ringer igen til centralen, og her roder 'manden' i systemet og finder da også min bestilling men oplyser mig, at 'der er ingen ledige vogne'?! Og da jeg spørger, hvor lang tid der vil gå, meddeler 'han' mig, at der er to vogne i området; den ene i Kastrup og den anden i Kostræde. Samt at der 'vil gå en 20 minutter'!

Hvorfor bestille en vogn to timer før, den skal være på adressen, når der ikke er styr på logistikken?! En veninde oplevede at misse sin forudbestemte togafgang to gange sidste år på grund af forudbestilte vogne, der ikke kom til aftalt/bestilt tid.

Lidt historie: Min mor underviste i over 25 år på Vordingborg Aftenskole. Helt fra starten var det hendes genbo, der var chauffør ved det hedengangne Vordingborg Taxa (VT), der var hendes faste 'aftale'. Da dette ikke længere var tilladt, ringede hun ved sæsonens start til VT's kontor og oplyste, hvilken ugedag, hvilken start- og slutdato samt tidspunkt for 'afhentning' på adressen og 'tilbagekørsel' fra skolen. Og de missede aldrig én eneste gang! Selv hvis dagen var en helligdag, havde man styr på det.

Så stor tak til den daværende regering for Taxiloven af 19. december 2017, så nogle smarte forretningsmænd kunne opkøbe licenser og kvæle de eksisterende taxa-/taxiselskaber, og tak til Dantaxi for at skide på kunderne!

PS: I telefonen, klokken 09.13, kaldte jeg Dantaxi for 'nogle rø.......'! Det står jeg ved og håber, at dette indlæg kommer op på deres opslagstavle, så de kan se, at hvis jeg ringer efter en vogn en anden gang - så kan de oplyse mig om, at de ikke har nogle ledige vogne.

Søren Frank

Østervej 9

Vordingborg

Svar fra Dantaxi: Jeg kan sagtens sætte mig ind i den frustration, Søren Frank i dette debatindlæg giver udtryk for.

Når en kunde bestiller en taxi hos os, er det naturligvis med en forventning om, at den ankommer til tiden. Det forløb, der beskrives her, er ikke i orden og langt fra den service, vi ved, at vores kunder i Vordingborg retteligt forventer af os.

Derfor tager vi kritikken til efterregning og ser nu på, om der er ting i forløbet, hvor vi kunne have handlet anderledes.

Langt hovedparten af bestilte taxier ankommer heldigvis til tiden, men en forsinkelse som den beskrevne er en for meget. Derfor skal der lyde en meget stor undskyldning fra Dantaxi til Søren Frank.

Rasmus Krochin

kommunikationschef

Dantaxi

Krogshøjvej 49

Bagsværd