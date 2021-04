Debat: Borgerne på Ore i oprør

For nylig læste jeg om en ny terapiform, metakognitiv træning, som efter sigende kan vende tankerne i hjernen, så visse tanker fylder mindre. Behandlingen giver derpå rum for nytænkning.

Modsat Ore ligger et erhvervsområde med en ny havn under udvikling. Det er i mine øjne et afsindig spændende, storstilet og fremsynet projekt, som er en attraktion for Vordingborg Kommune, der i kapløbet om havnefaciliteter vandt over Næstved, fordi man i tide turde tænke stort.