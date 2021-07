Sigrid Bagge, til venstre, og Silje Engelhardt vil have opbygget en stor gruppe omkring Ungdomshuset Møn, så man også får lagt en tradition for, at nye tager over, når de »gamle« unge rejser væk. Foto: Lene C. Egeberg

De unges hus skal være et levehus

Vordingborg - 04. juli 2021

Det var de voksne, der sad og klappede, da Sigrid Piasecki Bagge på Stege Lokalforums nylige generalforsamling fortalte deltagerne lidt om, hvor man er henne i processen med Ungdomshuset Møn - men når sommerferien er overstået, bliver det de unge selv, der skal lægge ører og også gerne fremtidig arbejdskraft til projektet.

Et planlagt møde i denne uge måtte nemlig udsættes, da for mange af de potentielle deltagere var gået på ferie, så indtil da ligger Ungdomshuset Møn stadig primært i hænderne på 17-årige Sigrid Piasecki Bagge og 18-årige Silje Gjedsted Engelhardt, der er frontfigurer med en arbejdsgruppe bag sig. Den gruppe består også af enkelte voksne, der bidrager med hjælp indenfor mere praktiske områder så som, »Hvordan starter man en forening«, men ellers er de voksne venligt blevet henvist til sidelinjerne.

- En af vores største visioner er, at Ungdomshuset Møn skal være ungestyret, fastslår Silje Gjedsted Engelhardt.

Altså ingen voksne, der fører opsyn eller udstikker regler for, hvordan de unge må opføre sig i huset, og hvad det skal bruges til. Det kan de unge nemlig godt finde ud af selv, mener Sigrid Piasecki Bagge og Silje Gjedsted Engelhardt.

- Vi tænker på noget med skaterbane, graffitivæg, indspilningsstudie, værksted, køkken, en lille scene og et fællesrum, hvor man bare kan hænge ud og for eksempel spille nogle brætspil, remser Sigrid Piasecki Bagge op.

- Det er de ting, vi har fået ind fra spørgeskemaer, som de unge har svaret på, og det er også den måde, hvor vi tænker, at vi kan ramme bredt, tilføjer Silje Gjedsted Engelhardt.

- Det skal være et »levehus«, hvor de unge har et samlingssted, siger hun.

Liselund Fontænen med Steffen og Krista Steffensen har meldt sig på banen med et tilbud om, at de unge kan få opført et hus ved siden af Skolen for Livet, som Liselund Fontænen har stået som bygherre på. Der er nemlig stadig ledig plads indenfor byggelinjen, og med et nyopført hus kunne Ungdomshuset og skolens elever deles om det, forklarede Krista Steffensen blandt andet ved generalforsamlingen i Stege Lokalforum.

Det tilbud er Silje Gjedsted Engelhardt og Sigrid Piasecki Bagge meget glade for, om end der ikke er indgået en formel aftale endnu.

- Det er superfedt, at vi har fået den mulighed, men nu skal vi først have holdt vores ungemøde og høre, hvad det er, de unge selv vil - og om det så matcher det, vi har fået tilbudt. Vi har nogle værdier, som vi går meget op i, for eksempel at det er meget vigtigt for os, at det bliver ungestyret, siger de to.

Der har tidligere gennem årene været taget forskellige tilløb til aktiviteter og samlingssteder for unge, men de er ofte løbet ud i sandet på grund af manglende opbakning fra de unge selv. Årsagerne er forståelige nok og følger af livets almindelige udvikling med fraflytning til nye uddannelser og jobs, men det er ikke desto mindre også et punkt, som Sigrid Piasecki Bagge og Silje Gjedsted Engelhardt er opmærksomme på.

- Det er også en af grundene til, at vi skal holde ungemødet, for det er vigtigt, at vi får bygget en større arbejdsgruppe op omkring det, siger Sigrid Piasecki Bagge, som sammen med Silje Gjedsted Engelhardt har været på besøg i andre ungdomshuse - blandt andet Birdhouse i Vordingborg, hvor de netop fik »stor indsigt« i vigtigheden af et solidt bagland med de unge aldersklasser på tværs, så der med tiden opstår en art fødekæde.

- Vi ved godt, at der har været mange forskellige tiltag, men forskellen er, at vores sted bliver et permanent sted. Det forsvinder ikke, selvom Sigrid eller jeg rejser væk, siger Silje Gjedsted Engelhardt.

De to unge har også holdt møder med Vordingborg Kommune, blandt andre borgmester Mikael Smed, og her har tilbagemeldingerne foreløbig været positive - et faktum, som Sigrid Piasecki Bagge og Silje Gjedsted Engelhardt så håber, også vil udmønte sig i mere konkret bistand, herunder økonomisk, når projektet skrider frem.

Alle har nemlig noget at vinde på et velfungerende ungdomshus på Møn:

- Der skal ske noget hurtigst muligt, for vi mangler det sindsygt meget. Et samlingssted, hvor de unge kan være unge sammen, og hvor vi kan skabe en mere progressiv kultur omkring det at være ung. Det kan blive en mulighed for at skabe nogle helt nye fællesskaber for alle på tværs af alder, grupperinger, uddannelser og arbejde. Bedre unge netværk for unge på Møn, siger de to.