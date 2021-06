Kommunen er på vej med en større kampagne for at få de unge tilbage i foreningerne efter coronanedlukningen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: De unge skal trækkes tilbage til foreningerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De unge skal trækkes tilbage til foreningerne

Vordingborg - 20. juni 2021 kl. 14:53 Af J.C Borre Larsen Kontakt redaktionen

hele kommunen: Coronanedlukningen har gjort ondt på foreninger og idrætsklubber.

Flere af dem har mistet medlemmer. På lokalt plan vurderer Vordingborg Kommune, at op mod 1000 unge ikke længere dyrker sport. Det vækker bekymring, når man tænker på den generelle sundhed.

Ifølge en undersøgelse fra Syddansk Universitet falder den fysiske aktivitet drastisk, når de unge ikke er medlem af en forening. Flere har taget på i vægt under coronanedlukningen.

Tilbage i marts foreslog Socialdemokratiet Vordingborg derfor at komme med en udstrakt hånd til foreningerne, så de kunne få nogle af de tabte medlemmer tilbage i folden.

På kommunalbestyrelsesmødet blev det aftalt, at Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid (KIF) i samarbejde med Vordingborg Idrætsråd og Folkeoplysningsrådet skulle udarbejde samt prisfastsætte en række forslag, der ekstraordinært kan understøtte et aktivt foreningsliv for børn og unge mellem 6 og 18 år. Det er mundet ud i syv konkrete forslag.

Oplysningskampagne

Kampagnen skal sætte fokus på de mange muligheder i foreningslivet, der findes for børn og unge i alderen 6-17 år. Der sættes fokus på sundhed, fællesskab og oplevelser, som man kan få i en forening. Oplysningskampagnen koster 500.000 kroner, som blandt andet dækker video, grafisk produktion og lønninger.

Portal skal rettes mod borgerne

Den nuværende Vordingborg Foreningsportal, der er foreningerne og de frivilliges indgang til Vordingborg, skal stiles mere mod borgere, som søger efter aktiviteter at gå til. Den nuværende portals-indgang henvender sig primært til foreningerne. Målet er at få et samlet sted, hvor man som borger kan få et overblik over foreningernes tilbud.

Projektet koster cirka 400.000 kroner, som bl.a. skal gå til løn og it-løsninger.

Åbent hus

Foreningerne skal gøre opmærksom på, at de er i gang igen efter nedlukningen. En løsning kan være åbent hus-arrangementer. Her kan flere foreninger, for eksempel håndboldklubber og gymnastikforeninger, gå sammen om åbent hus, der retter sig mod børn og unge, der er på vej tilbage i foreningerne. Det er samtidig også en mulighed for at rekruttere nye medlemmer.

Der er 127.000 i Folkeoplysningsrådets Udviklingspulje. Den vil KIF-udvalget udvide til 350.000, som foreningerne kan søge.

Ungetorsdag

Foreningerne skal en dag om ugen, for eksempel om torsdagen, kun have aktiviteter, der henvender sig til unge mellem 13-20. Målet er at skabe et unge-miljø, hvor unge kun møder andre unge, uanset det drejer sig om svømning, karate eller badminton. Det er meningen, at der skal være en koordinator, en slags unge-vært til stede i hallen. Udgiften anslås til 75.000 kroner, som er lønkroner.

Kick

Målgruppen er unge, der går på erhvervsuddannelser, Vordingborg Gymnasium og ZBC. I samarbejde med DGI tilbydes eleverne ugentlig skemalagt idræt i tæt samarbejde med det lokale foreningsliv. Det skal styrke elevernes fællesskab og give dem en bedre skoledag med mere bevægelse og skemalagt idrætsundervisning. Derudover får de unge kendskab til foreningerne. Pris: 50.000 kroner, som går til koordinering og tilrettelæggelse.

Fritidsguides

Dette forslag retter sig mod børn og unge, der ikke har støtte hjemmefra til at komme i gang med sport eller anden aktivitet. Her skal en fritidsguide sørge for at at bygge bro mellem barn og forening. Fritidsguiden tager kontakt til familien, rådgiver, overvære træningen og har opfølgende snakke med familien. Pris: 345.000 kroner.

Åben svømmehal

Kommunens tre svømmehaller (Vordingborg, Præstø og Stege) skal holde gratis åben for børn og unge fra 3-18 år i de første to uger i sommerferien. Det skal give lysten til, at de fortsætter med svømning eller bliver interesseret i en anden vandsport i foreningsregi.

Pris: Cirka 100.000 kroner.

Samtlige syv forslag skal besluttes på kommunalbestyrelsen 24. juni.