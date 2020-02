De unge bestemte i byrådssalen

Det er andet år i træk, at kommunen afholder Demokratiets Dag, som er et projekt sat i søen af to initiativrige lærere fra Kulsbjerg Skole.

Alle kommunens elever i 9. klasse har op til Demokratiets Dag arbejdet med at forme og skærpe deres ideer til konkrete forslag, som kunne fremføres i byrådssalen. Her skulle eleverne på ægte politikermaner til sidst stemme om, hvilke forslag der er de bedste.

Tanken er nu, at forslagene fra de unge kan tages med videre til politisk behandling hos kommunalpolitikerne, hvor man er glade for de unges bidrag.

- Vi har set nogle rigtig gode forslag, og også noget, som vi konkret kan arbejde videre med. Sidste år blev forslaget om Hjernemad blandt andet fremlagt, og det ser vi jo i drift på flere skoleafdelinger i dag, og vi er også i gang med at realisere et andet forslag, nemlig »spire«-fritidsjobs på ældrecentrene, fortæller Nikolaj Reichel (S), formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie.