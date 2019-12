Se billedserie Politikerne blev budt velkommen af flere end 100 demonstranter, da de besøgte Kalvehave og Lindholm 6. februar. Foto: Jens-Christian Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: De største beslutninger kom udefra i 2019 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De største beslutninger kom udefra i 2019

Vordingborg - 31. december 2019 kl. 10:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg Kommune kom i den grad på landkortet, da ikke kun de landsdækkende medier, men også udenlandske opdagede Lindholm. Historien om flygtningeøen gik verden rundt fra februar, og lokalt i Kalvehave nåede protesterne store højder. VLAK-regeringen holdt dog fast, men måtte se idéen smuldre, da en ny regering kom til i juni. 19. september meldte den ny udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye (S), at planerne er taget af bordet. Dermed kunne bussen, der skulle transportere afviste asylansøgere frem tilbage til Christiansborg hver dag, også skrottes.

En anden beslutning, der gik om ikke verden så dog landet rundt, handler også om flygtninge. Sjællandske kunne fortælle i september, at teltlejren på Forsvarets område i Vordingborg har kostet skatteyderne 20,8 mill. kr. Lejren har vel at mærke aldrig huset en eneste flygtning. Historien gik landet rundt, og forsvarsminister Nick Hækkerup (S) lovede, at kapaciteten vil blive afstemt efter antallet af flygtninge, der kommer til Danmark.

Dom om spildevand

En borger i Roskilde Kommune blev 29. oktober dømt i Østre Landsret til at etablere et rensningsanlæg. Han skulle betale 5.000 kr., og hvis han fortsat nægter, vil han få ugentlige tvangsbøder på 1.000 kr. fra 1. januar 2020. Den dom har på sigt virkning for tusindvis af grundejere, som bor i det åbne land uden at være tilsluttet et kommunalt rensningsanlæg.

I Vordingborg Kommune har det daværende politiske flertal trodset Miljøstyrelsen og lovet grundejerne, at kommunen vil måle forureningsgraden i vandløbene ud for hver enkelt grundejer. Men med dommen i hånden har kommunens nuværende flertal sendt et påbud til 76 grundejere, der udleder spildevand til Tubæk Å, der munder ud i Præstø Fjord.

Det er kun det første skridt. Herefter følger grundejere rundt om Stege Nor, og i alt er 1.300 grundejere i kommunen mål for krav om spildevandsrensning.

Ny bydel

Oprindeligt var planen, at slagteri-grunden

skulle rumme fire af de syv punkthuse i »De

syv søstre«-projektet for Sydhavnen. I stedet

er der nu lagt op til rækkehuse.

Illustration: Kiss Development



Kommunen mener, at Vordingborg godt kan bruge nogle nye boliger og vil i de kommende år arbejde på at udvide Vordingborg By med et endnu ikke fastsat antal boliger mod vest.

Hidtil har det ikke været muligt at bygge på markerne vest for Vordingborg på grund af de stramme regler i kystnærhedszonen, men det har nu ændret sig.

Et nyt landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen er en realitet, og det åbner op for en række byudvidelser rundt om i Danmark, blandt andet vest for Vordingborg.

Også i Sydhavnen ser det efter års forsinkelse ud til, at der skal bygges igen. Allerede tilbage i 2006 blev der lavet en lokalplan for den tidligere slagteri-grund mellem Sydhavnsvej og Stationsvej, og området skulle indgå i det store »De syv søstre« projekt, der skulle gøre Sydhavnen til en eksklusiv bydel.

Finanskrisen punkterede de store visioner for havnefronten, og området har siden ligget øde tilbage som en kæmpe græsplæne. Nu er byggelysten fundet frem igen, og det er det lokale firma Kiss Development med Michael »Eske« Eskildsen i spidsen, der vil bygge på grunden. Det bliver dog ikke det samme projekt, der nu skal føres ud i livet. Eske har planer om et byggeprojekt med tæt-lav bebyggelse.

Den første køber til en grund på Antonibakken

meldte sig i slutningen af november. Foto: Nina Lise



Også i Præstø er der endelig kommet gang i byggeriet på Antonibakken. Entreprenøren er i gang med byggemodningen, og den første grund er solgt.