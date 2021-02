De sociale døgntilbud får topkarakterer

Udvalgsformand for Social og Psykiatri i Vordingborg Kommune, Jesper Berring-Poulsen (S) er glad for evalueringen fra tilsynet.

- Herudover har vi flere dagtilbud til dem der bor i døgntilbud samt udekørende funktioner til alle dem, der bor for sig selv. Så i alt er der langt over 600 medarbejdere i Psykiatri og Handicap i kommunen. De gør et rigtig fint arbejde, og det er vi som udvalg rigtig glade for. Ikke mindst her under corona, hvor de udfører de en kæmpe opgave, roser han.