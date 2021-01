Se billedserie Tirsdag eftermiddag mødtes nogle af lærerne for at optage en video med opvarmning og peptalk. Den skal bruges til at skyde triatlonet i gang i dag klokken 10. Overskuddet går til Børnetelefonen.Foto: Vordingborg Fri Fagskole

De må svede for et godt formål

Vordingborg - 28. januar 2021 kl. 11:49 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Der er ikke meget ved at gå på efterskole under en coronanedlukning. Alt det, eleverne havde set frem til, er aflyst.

Derfor er en flok lærere fra Vordingborg Fri Fagskole hoppet i deres flotteste fitness-outfits og inviterer til triatlon. Disciplinerne er ændret en smule, så der ikke er nogle undskyldninger for at ligge på sofaen. For elever og ansatte er motionen obligatorisk, men også bestyrelsen og elevernes familier opfordres til at være med.

- Der manglede noget, hvor alle kunne samles om én aktivitet. Der foregår meget online, men det er mest på de hold, hvor eleverne har undervisning. Fællesskabet og samværet mangler, fortæller lærer John Mathiasen fra Vordingborg Fri Fagskole.

Et efterskoleår er normalt spækket med aktiviteter, der ikke bare styrker fællesskabet mellem eleverne men også inddrager familierne. Det er der ikke meget af i år.

- Vi har fritidstilbud, hvor eleverne kan mødes på forskellige spilleplatforme, deltage i virtuelle gåture eller spille skak online. Men vi ville gerne lave en dag, hvor alle deltager mere eller mindre samtidig, forklarer John Mathiasen.

Donerer overskuddet Det store triatlon starter i dag klokken 10 med en fælles online peptalk og opvarmning. Herefter skal elever og ansatte bevæge sig så meget som muligt inden for disciplinerne løb, gang eller cykling.

Triatlonet erstatter den almindelige skoledag, så forventningen er, at alle elever bevæger sig mindst fem kilometer. Og dagen varer til klokken 20, så også søskende, forældre, bedsteforældre og bestyrelsen kan nå at være med.

Deltagerne opfordres til at tage billeder eller videoer undervejs, og når alle familier har summet deres kilometer sammen, og skolens samlede regnskab er gjort op, donerer Vordingborg Fri Fagskole en krone pr. tilbagelagte kilometer til Børnetelefonen.

- Vi har omkring 100 elever, så hvis hver familie bevæger sig 25 kilometer, er det 2500 kroner. Dertil kommer cirka det halve fra de omkring 40 ansatte og syv bestyrelsesmedlemmer. Så vi håber at kunne donere mellem 3000 og 5000 kroner, siger John Mathiasen.

Oplagt formå Han og de øvrige arrangører var ikke i tvivl om, at der skulle indgå bevægelse. Alt for mange - både børn og voksne - sidder stille alt for mange timer foran computeren under nedlukningen.

De havde heller ikke svært ved at finde det gode formål. Hjælpeorganisationer er der masser af, og blandt andet en fodboldskole i Afrika var kort på tale. Men børnetelefonen var oplagt.

- Børnetelefonen rammer lige ned i vores målgruppe, hvor mange børn og unge i øjeblikket har det svært, fordi de under nedlukningen hurtigt kan komme til at føle sig ensomme og alene. Vi er i daglig kontakt med vores elever, og vi kan godt mærke, at nogle af dem er ved at være lidt pressede, forklarer John Mathiasen.

- De savner fællesskabet og det at være sammen med andre. De vil bare gerne tilbage til skolen, siger han.