Se billedserie Driftsleder Chris Hansen sørger for varme i rørene, mens andre har fri.

Send til din ven. X Artiklen: De laver varme til dig mens du holder fri Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De laver varme til dig mens du holder fri

Vordingborg - 27. december 2017 kl. 16:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Driftsleder Chris Hansen holder skansen sammen med tre andre på Vordingborg Forsyning julen igennem.

Varmen laver ikke sig selv, selvom man næsten skulle tro det med al den automatisering, der er på værket nu om dage, skriver Sjællandske.

- Vi er fire på arbejde, siger Chris, da han byder inden for onsdag. Der er to mand i halmladeren. De tager halmen fra lastbiler og sætter ballerne i rækkerne, så de er klar til kranen. Kranen sørger så for at tage ballerne og sætte dem på pålæggerbåndet, der fører dem ind i kedlen, forklarer han.

Selv er han på værket for at godkende ugesedler og finde papirer frem til årsregnskabet. Endelig har en mand vagten, dvs. han står for overvågning, hvis noget uforudset skulle ske, og så skal han tage affære. Han holder også øje med vandværkerne.

- Værket er ubemandet i 24 timer i weekenden og på helligdage. Men hver 24. time skal der en herned, for det er tidspunktet, hvor vi skal bestemme, om vi vil køre med eldelen eller slå den fra, hvis det giver underskud i forhold til at købe el et andet sted fra. Inden kl. halv elleve om formiddagen skal vi vide det, oplyser Chris Hansen.

Det er en stor forandring, der er sket, siden den 51-årige driftsleder begyndte i den gamle kulblok i 1989. Dengang gav værket arbejde til 130 mand, der kørte i treholdsskift.

- Halm- og flisværket blev opført i 1995, og siden har vi kørt næsten udelukkende med halm og flis. 99,9 procent af varmen er produceret af halm og flis og den sidste lille del af gas. Halmen giver 75 procent af energien og flis 25 procent, siger Chris Hansen til Sjællandske.