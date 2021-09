Se billedserie De frivillige på Jungshoved blev hædret med den første uddeling nogensinde af prisen "Årets Lokalsamfund". Fra venstre er det den lokale ildsjæl Lise Jacobsen, der koordinerer utallige aktiviteter, hendes mand Kund Jacobsen, der er redaktør af bladet "Jungshoved", og herefter følger fire af de frivillige, der kører Frøen. Yderst til højre er Klaus Lindegaard, formand for Lokalforum i Præstø og medlem af Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati. Pressefoto

De kan en hel masse sammen på halvøen

Vordingborg - 27. september 2021 kl. 15:44 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Alle, der har kendt bare perifert til Jungshoved de sidste år, ved, at de kan noget helt særligt i det lille samfund.

De har formået at søsætte en hel masse aktiviteter, og på trods af, at de har mistet både den lokale skole og købmand, har Jungshoved fået en opblomstring. Eller måske er det på trods.

Fredag fik de frivillige en pris indstiftet af Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati, da der var frivilligaften i Mønshallerne.

Øverst på podiet stod Lise Jacobsen, som utrætteligt koordinerer, hvad der sker på Jungshoved Skole, der er blevet et lokalt aktivitetscenter. Det meste på Jungshoved udspringer af skolen og det net af frivillige, der sætter den ene aktivitet op efter den anden. Lises navn dukker altid op.

Ved siden af hende stod hendes mand, Knud Jacobsen, som siden 2010 har kørt det lkale blad, som man ikke kommer uden om, hvis man vil vide, hvad der foregår på Jungshoved. Det er også Knud, der står for den månedlige fællesspisning, som altid er overtegnet. Der kan være 46 i den lille gymnastiksal.

Frøen

En af de aktiviteter, der er vokset ud af Jungshoved Skole, er Frøen. Den har vokset sig stærk og levedygtig og er blevet en fasttømret del af halvøen.

- Vi kører to gange om dagen. 9.30 og 13.30 kører vi fra Jungshoved, og 11.15 og 15.15 kører vi tilbage fra Præstø, oplyser Allan Capion, som er en af de faste frødrivere.

- Det er udelukkende frivillige, der kører Frøen. Vi er 14 frivillige, som hver kører to gange om måneden. Det får vi ikke noget for, og Frøen må ikke give overskud, forklarer han.

Frøen drives med midler fra kommunen, men sparer alligevel kommunen for en masse penge, fordi alternativet ville være Flextur - og det er en betragtelig kommunal udgift.

Frøen blev specielt nævnt på Frivillig Fredag i Mønshallerne, og fire af dens chauffører var med på scenen for at modtage prisen.

Velkomstmøde

Nye, der flytter til Jungshoved skal ikke være bange for at blive lukket ude af et sammentømret lokalsamfund. Så sent som søndag var der arrangeret velkomstmøde for tilflyttere, hvor de blev fortalt om de mange muligheder, der er.

- Vi viste dem et slideshow om fritidsaktiviteterne på Jungshoved, der tager en halv times tid, siger Allan Capion.

- Inden er vi gået rundt til de nye og har givet dem en folder og budt dem velkommen, tilføjer han.

Henrik Barnewitz blev hædret for sit engagement

i at få "Springtosserne" op at stå. Han fik pris og

blomster overrakt af Ea Abildgaard, som er repræsentant

for Ungeforum og medlem af Styregruppen for

Frivillighed og Nærdemokrat. Pressefoto



Senest har der været taget initiativ til en skattejagt for børnene, og for de lidt ældre børn, unge og voksne er der badminton i gymnastiksalen. Men det kræver tilmelding, og for at det kan lade sig gøre, må man melde sig ind i pensionistforeningen!

- Nogle skal jo administrere det, klukler Allan Capion. - Og det er meget billigt.

Frivillighedspris

Hvert år uddeles prisen til Årets Frivillige, og den gik i år til Henrik Barnewitz. Som Ea Abilgaard, der er repræsentant for Ungeforum og med i Styregruppen for Frivillighed og Nærdemokrati sagde i sin tale, da hun overrakte prisen:

- Henrik - du har fortjent prisen, da du brænder for at skabe de bedste7 muligheder og faciliteter indenfor bevægelse. Du har gennem 10 år været drivkraften bag etablering af et spring- og bevægelsescenter i Vordingborg - for at det kunne lykkes har du været den samlende kraft for at samle seks gymnastikforeninger ved navn »Springtosserne«. Streetpower er din egen »opfindelse«, og her kan børn og unge dyrke alternative sportsgrene som parkour og skateboard.