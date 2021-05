Debatten om ensretningen af Storegade førte i tirsdags til et to timer langt dialogmøde med blandt andet udvalgsformand Michael Larsen (R). Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: De handlende har handlet hurtigt mod ensretning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De handlende har handlet hurtigt mod ensretning

Vordingborg - 21. maj 2021 kl. 05:25 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det var en noget stram tidsplan, som de handlende i Stege fik trukket ned over sig, da der tirsdag var dialogmøde om den foreslåede ensretning af Storegade i resten af 2021.

Hvis de handlende vil komme med et alternativ til en ensretning af gaden, så skal det nemlig være på plads inden kommunalbestyrelsesmødet 26. maj. Ja, faktisk skal politikerne have det i hænde senest dagen før, hvis det skal lykkedes at få behandlet sagen.

Sker det ikke, så kan sagen risikere at ryge tilbage til plan- og teknikudvalget, som kun har et enkelt møde mere planlagt i begyndelsen af juni, inden politikerne går på sommerferie.

Men de handlende skal nok nå at være klar med et alternativt forslag. Sådan lyder meldingen nu fra Dennis Bang fra handelstandsforeningens bestyrelse, der havde taget initiativ til tirsdagens dialogmøde med embedsfolk og politikere fra Vordingborg Kommune.

- Vi 12 butikker, der var repræsenteret på mødet i går, satte os efterfølgende sammen for at komme på vores bud på den rigtige løsning for Stege By, forklarer Dennis Bang og tilføjer, at gruppen allerede er klar med sin plan for afvikling af trafikken. Han ønsker dog endnu ikke at fortælle om planerne her i avisen.

- Vi synes, at det rigtige vil være at fremlægge vores bud på en løsning for vores medlemmer, inden de eventuelt kan læse om det i avisen, forklarer han.

Dennis Bang understreger, at man vil gøre meget ud af at få bred opbakning til det alternative forslag. Derfor vil også de butikker, der går ind for en ensretning, blive hørt om det nye forslag.

- Vi vil, inden fredag er gået, have henvendt os til samtlige butikker i Storegade. Det tæller både medlemmer af handelsstandsforeningen og de butikker, der står udenfor. Alle kan komme med deres synspunkt til vores oplæg, fastslår han.

- Men da denne sag er så vigtig for Stege som handelsby, og 32 ud af 38 af de medlemmer, der givet deres mening til kende, er imod en ensretning resten af året, er vi nødt til at komme med en anden løsning, end den der ligger på bordet, forklarer han.

Dennis Bang havde gerne set, at de handlende havde fået mere tid til at skaffe opbagning til et alternativt oplæg.

- Tiden arbejder ikke for os, men vi skal nå det, og det er jeg også sikker på, at vi gør, fortæller han.