De gæve gønger håber endnu på markedsdage

Det bliver en lang og kedelig sommer i år, hvor en lang række af årets store events allerede har måtte bukke under for coronakrisen og forsamlingsforbuddet.

I Lundby holder man dog endnu liv i håbets flamme. Her har arrangørerne bag det traditionsrige Gøngemarkedet endnu ikke opgivet kampen, og derfor er det endnu planen, at gønger, snaphaner, adelsfolk og bønder igen i år skal kunne mødes i Lundbyparken til en hyldest af Gøngehøvdingen Svend Poulsen og det farverige persongalleri fra Carit Etlars fortællinger om ham.

- Vi venter på, at der bliver truffet en beslutning om, hvor stort et marked skal være for at være stort. Vores marked er jo ikke så voldsomt stort, fortæller Jens Hallqvist, formand for Foreningen Gøngemarkedet.