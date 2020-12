Se billedserie Godsejer Anne Sophie Iuel fra Petersgaard Gods er glad for, at det endelig lykkedes at få tilladelserne på plads, så en del af Vintersbølleskoven nu kan bruges som skovbegravelsesplads. Det kommer dog ikke til at ændre skovens udseende, lover godsejeren. Foto: Jørgen C. Jørgensen

De første er nu begravet i skoven

Vordingborg - 28. december 2020 kl. 10:23 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Alternativer til den klassiske kirkegårdsbegravelse vinder mere og mere frem, og nu kan man også blive begravet i skovens dybe stille ro.

Læs også: Udvalg siger ja til begravelser i skoven

Det er Petersgaard Gods, der efter flere års forberedelser nu langt om længe har kunnet åbne for urnebegravelser i en del af Vintersbølle Skov.

De sidste godkendelser er faldet på plads hos Kirkeministeriet, og de første urner er allerede blevet sat i jorden.

- Der er sat seks urner ned. Fire af dem har stået og ventet på at tilladelserne skulle komme i hus, fortæller godsejer Anne Sophie Iuel fra Petersgaard Gods og tilføjer, at to urnenedsættelser mere allerede er planlagt til starten af det nye år.

- Jeg synes, det har været en fin interesse. Det er klart, at der er mange, der ikke kender til stedet endnu. Skovbegravelser er også stadig så nyt, så folk skal lige føle sig trygge ved det først, fortæller godsejeren.

Naturens udsmykning Det er Anne Sophie Iuel, der selv har taget initiativ til den nye skovbegravelsesplads. Det er en af de første herhjemme etableret i en privatejet skov.

Godsejeren mener, at området i Vintersbølleskoven er ideel til formålet.

- Vintersbølleskoven er meget populær for folk både i Nyråd og Vordingborg. Der er så mange, der elsker at gå tur her og som nyder den flotte udsigt ud over vandet, fortæller hun og understreger, at skoven stadig kan bruges af de mange besøgende som hidtil.

Små grønne skilte med numre er det eneste

tydelige tegn på, at skoven er indrettet til

skovbegravelser. Foto: Jørgen C. Jørgensen



Området skal nemlig ikke ligne en kirkegård. Det skal forsætte med at ligne en skov. Det eneste fysiske tegn, man som forbipasserende kommer til at kunne se, er små grønne skilte med numre, som er sat op på samtlige af de i alt 244 træer, der er en del af skovbegravelsespladsen. Skiltene er sågar sat op på den side af træerne, der vender væk fra skovstien, så mange forbipasserende vil formodentlig slet ikke bemærke dem.

Der kommer heller ikke til at være hverken gravstene eller blomsterkranse i skovbunden.

- Den kystnære placering betyder, at der ikke må placeres elementer, der ikke naturligt forefindes i skoven. Naturen står for udsmykningen og »vedligeholdelsen« af pladsen. Det kan jeg høre, at mange af dem, som jeg har vist rundt på pladsen, er glade for, fortæller godsejeren og tilføjer, at det kun er biologisk nedbrydelige urner, der er tilladte på pladsen.

Plant et træ for børn Priserne på skovbegravelsespladsen starter fra 5.900 kroner for en enkelt urneplads og går op til 23.600 kroner for et helt familietræ med fire urnepladser. Hvis det er et barn eller en ung under 18 år, der skal begraves, så er der mulighed for at få plantet et bøge- eller egetræ på stedet for urnenedsættelsen.

Skovbegravelsespladsen er ikke indviet som en kirkegård, så alle på tværs af religioner og livssyn kan købe et gravsted.

Det er også noget, som mange efterspørger, forklarer godsejeren, der skal stå for driften af pladsen. Administrationen af den klares via Skovbegravelse ApS. På www.skovbegravelse.nu kan man læse mere om reglerne for en skovbegravelse.

