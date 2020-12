Jytte Jensen, der her ses i sin egen bolig på Rosenvang Plejecenter, behøver om en måneds tid ikke at være helt så bekymret for at blive smittet med coronavirus. Foto: J.C. Borre Larsen

De første ældre stukket på smittefyldt plejecenter

Et lille prik, og så var det overstået. 93-årige Inge Doris Jørgensen er den første borger i Vordingborg Kommune, som er blevet vaccineret mod coronavirus. Det skete tirsdag formiddag, da to sygeplejersker fra Region Sjælland ankom til Ældrecentret Vintersbølle Strand ved Vordingborg for at stikke sprøjter i armen på plejehjemsbeboerne. Det har man ventet længe på i Vintersbølle for plejecentret er hårdt ramt af coronavirus. Ifølge direktør Jan Christensen fra kommunens sundhedsområde er otte-ni ansatte og to beboere smittet med corona.