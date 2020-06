De firbenede får egen skov

En gruppe af hundeejere har længe kæmpet for at finde et egnet sted til luftning af hunde, så de både kan løbe frit, besørge og møde hinanden.

Ann Busch (AL) og Ronnie Lykkehus (V) har længe presset på for, at en hundeskov skal etableres i Vordingborg By, men de to første forsøg led skibbrud.