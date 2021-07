Se billedserie Skrappe kvinder og skuffende mænd går igen i rigtig mange af Erik Benckes vittighedstegninger. Nu har datteren Elsa Bencke sammen med sin bror samlet mange af tegningerne i en lille ny udstilling. Foto: Lars Christensen

De dumme damer og de troløse mænd pryder ny udstilling

Vordingborg - 25. juli 2021

Politisk ukorrekt. Så kort og præcist kan den nye udstilling i Værket i Stavreby beskrives.

Mange af motiverne havde nok bid, da de i sin tid blev tegnet, men det er først her i nyere tid, at humoren i de mange tegninger er blevet tabubelagt.

Og det er netop også derfor, at den nye udstilling »Dumme damer, troløse mænd, svigermødre og andre politisk ukorrekte emner« har set dagens lys.

Det er Elsa Bencke fra Stavreby, der sammen med sin bror har samlet en lang række af sin fars vittighedstegninger. Mange ældre læsere kender Erik Benckes streger fra en række af de største danske ugeblade, og han var også flittig i det store udland, hvor han blandt andet havde tegninger med i det berømte blad The New Yorker.

Søskendeparret stod også bag en udstilling sidste år, hvor temaet var faderens vandede vittigheder.

- I år ledte vi bunkerne igennem efter tegninger om det svære parforhold, og det viste sig at være cirka halvdelen, der passede til den overskrift, forklarer Elsa Bencke, der har været meget bevidst om emnet.

- Det hører til noget af det, der er svært at udtrykke sig om i dagens Danmark, forklarer hun.

Humoren deler vandene

Elsa Bencke glæder sig endnu en gang at kunne give et lille indblik i de enorme mængder af tegninger, som ligger gemt væk i familiens gemmer.

- Vi oplevede sidste år, at der faktisk er mange, der stadig synes, den her slags tegninger er rigtig sjove, og vi fandt ud af, at vi også selv synes, det er ret sjovt at gå rundt og kigge på dem, forklarer Elsa Bencke.

- Det er også interessant at opleve, hvordan vi har forskellige holdninger til, hvad der er morsomt. Min bror og jeg har ikke været enige hele tiden, og da jeg skulle hænge tegningerne op, synes jeg egentlig heller ikke, at de var så morsomme, men vi har alligevel haft flere forbi, der har sagt, at de skraldgrinede af tegningerne, forklarer Elsa Bencke.

Ikke så skrap

Datteren er ikke helt sikker på, hvorfor det svære parforhold fyldte så meget i faderens tegninger, og ej heller hvorfor mange af hustruerne i tegningerne portrætteres som særdeles skrappe.

- Min far var en meget venlig og afslappet mand, og der er ingen tvivl om, at det var vores mor, der havde bukserne på i det forhold, men så skrap som på tegningerne, det var hun altså ikke, fastslår datteren med et smil.

- Hun havde også masser af humor, så hvis hun har genkendt sig selv i nogen af tegningerne, så har hun nok bare grint af det, tilføjer hun.

Den ukendte Bertel overraskede

Udstillingen besår af hele 120 tegninger, og skulle man selv have lyst til at forfatte vittige tekster til tegningerne, så er der lavet en lille konkurrence med to udvalgte tegninger, hvor teksterne er blevet fjernet.

- Man kan komme med sit bedste bud på, hvad der kunne stå, forklarer Elsa Bencke og tilføjer, at man havde en lignende konkurrence sidste år.

- Det var en tegning med to mænd strandet på en øde ø, hvor en kasse med flasker skyller i land. Vi fik en masse gode bud, så vi havde svært ved at finde en vinder, husker Elsa Bencke, der fik sig noget af en overraskelse, da hun fandt frem til personen, der havde vundet.

- Han havde bare underskrevet sig Bertel, og vi kendte ikke rigtig nogen i lokalområdet med det navn, så jeg fik ringet ham op, og han blev meget glad for at have vundet. Jeg tilbød at sende ham tegningen indrammet som præmie. Jeg spurgte, hvor jeg skulle sende den hen, og så svarede han Christiansborg. Det var først der, at det gik op for mig, at det var Bertel Haarder, der havde været forbi udstillingen, griner Elsa Bencke.

Den garvede folketingspolitiker havde været nede at spise på Muldiverset i Stavreby med en partifælle, og han havde for sjov skyld lagt vejen forbi den lille udstilling på vej hjem.

De fleste andre bud handlede om, at rødvin ikke dur til fisk, men han havde skrevet »Åh, det er håndsprit«.

Den nye udstilling kan opleves i Værket på Stavreby Strandvej 24 B. Der vil de fleste dage være åbent fra klokken 10 til 18, men hvis man kommer frem til en låst dør, så kan man prøve at ringe til nummeret på døren for at lave en aftale.

Der er ikke sat en fast slutdato på udstillingen, men den kan opleves resten af sommersæsonen, oplyser Elsa Bencke.