De bedste kugler får man i Iskutteren

Det er nu ikke kun hos Iskutteren, at man kan få god is på havnen i Præstø. Det gamle Toldhuus - Ishuus opnåede 302 stemmer, og det udmøntede sig i en samlet 18.-plads og en andenplads på Sydsjælland og Øerne.

Møn Is i Stege var også nomineret til Danmarks bedste ishus, men her nåede man ikke med på listen over iskiosker, der fik over 250 stemmer.