Datoer på plads for åbningen af de nye testcentre

- I en tid hvor smitten er stigende - også i Vordingborg Kommune - har det været vigtigt for os, at forsøge at reducere afstanden til et teststed. Vi har jo nogen store afstande i vores kommune, og det kan godt være svært og måske afholde nogen fra at blive testet, at de skal rejse langt for det, siger borgmester Mikael Smed (S).