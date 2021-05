Se billedserie Selvom Klaus Strand-Holm ikke plejer at markere sin fødselsdag, holder han imorgen torsdag den 6. maj, en online fødselsdagskoncert hjemme fra sit eget studie med bandet Klaus & Servants. Foto: Cathrine Hasager

Danseorkesterdarling fylder rundt

Vordingborg - 06. maj 2021 kl. 18:13 Af Cathrine hasager Kontakt redaktionen

Stueetagen indeholder øvelokale og studie, første etage indeholder kontor og anden etage indeholder det private hjem. I tre etager kan man finde Klaus Strand-Holms liv. Han har nemlig spillet musik, før armene blev lange nok til at holde ordentligt på sin guitar, og deler nu sin passion med sin hustru Karin Strand-Holm, som blandt andet arbejder som manager for Klaus som single kunstner og for bandet Klaus & Servants. Men i dag, torsdag den 6. maj, fylder sangeren 70 år.

- Jeg tænker kun over min alder, når jeg ser mig selv i spejlet, siger Klaus Holm-Strand og smiler. Men selvom Strand-Holm ingen planer har om pension, især da coronanedlukningen er blevet brugt på at indspille et nyt album, sætter den runde fødselsdag alligevel nogle tanker i gang.

Ikke en time på arbejde Med flere end 400 numre og med 41 albums i rygsækken føler Klaus Strand-Holm aldrig, at han har arbejdet.

- Jeg er jo snyde heldig, at jeg i mere end 50 år har fået lov at lave det, jeg godt kan lide, og det jeg brænder for, siger han. Udover at spille koncerter som solist eller med bandet Klaus & Servants, har Klaus Strand-Holm de sidste 10 år været kapelmester for musikshowet Dansk Slager Parade, der hvert år i januar-marts kommer gennem 20 byer. Her spiller Klaus & Servants egne numre og fungerer som orkester for skiftende kunstnere som Kirsten Sigaard og Bjarne Lisby. Derudover har han sammen med sin hustru, Karin Strand-Holm, de seneste seks år turneret Danmark rundt med musikquizzen Tip Et Hit. Quizzen, som hurtigt blev populær, findes også på tv på dk4. Her inviterer familien Strand-Holm skiftende kunstnere med i programmet, som nu består af seks sæsoner og 28 shows. De er nu i gang med at planlægge yderligere seks shows til den kommende sæson.

- Derfor har jeg jo ikke haft meget fritid gennem livet, griner Klaus Strand Holm, som fortæller, at han ofte har mellem 150 og 200 jobs om året, enten med hustruen, bandet eller som solist. Og selvom han til tider drømmer om mere tid til familie og venner, har han i en alder af snart 70 år ingen planer om pension.

- Når man når 70 år, skal man nok lige gøre op med sig selv, om man er under afvikling eller under udvikling, siger han og tilføjer:

- Jeg er under udvikling, det kan jeg love dig for. At der ikke ligefrem venter en tid som pensionist rundt om hjørnet skyldes især, at Klaus & Servants under nedlukningerne har brugt tiden på at lave et nyt album. Og det har Klaus Strand-Holm et helt særligt forhold til. Primært fordi, at han for en gang skyld faktisk har haft rigelig af tid til fordybelse.

- Det har været en helt anden oplevelse. Jeg føler virkelig, at vi har fornyet os lydmæssigt og lavet nogle rigtig spændende ting, siger han. På det nye album, som udgives til september, findes der blandt andet en moderne slagerversion af Bank Tre Gange, som især markerede Klaus & Servants kommende succes en lørdag eftermiddag for 50 år siden.

For ung til succes Interessen for musikken har været der så længe Klaus Strand-Holm husker. Især et minde, hvor han for første gang blev introduceret til musikkens magi, glemmer han aldrig. Som fireårig gik han til dans på Frederiksminde, som bestemt ikke havde hans interesse. Men til undervisningen skulle eleverne følge tonerne fra en pianist og en violist.

- Da jeg så violisten, vidste jeg, at det der skal jeg. Det var ikke så meget instrumentet, der inspirerede mig, det var mere at stå på den der scene og spille for mennesker og underholde, fortæller Strand-Holm om første gang, det gik op for ham, at han skulle leve et liv på scenen. Kort tid efter købte han sin første guitar.

- Jeg splejsede for den med min far. Den kostede 160 kroner, det var mange penge dengang, fortæller han om guitaren, som var lige så høj som ham selv. Derfra begyndte Strand-Holm at studere noder, som han blev ferm til inden han begyndte i skole. Det resulterede i, at han som 12-årig fik sit første job i et lokalt band.

- De grinede, da jeg kom til audition, men de grinede ikke, da jeg tog derfra, fortæller han om jobbet, han fik som guitarist i et band, som ellers bestod af 18-årige.

- Jeg var stolt som en pave, da jeg gik hjem, fortæller han. Men glæden var kort. Så snart han kom hjem og fortalte om jobbet, hvor han allerede den efterfølgende lørdag skulle spille fra 22-05 om morgenen, fik han et stort NEJ smækket i ansigtet af sin far.

- Jeg skulle være hjemme hver dag klokken 22, så det gik jo ikke, at jeg som 12-årig spillede til 05 om morgenen, siger han, og fortæller, at han skuffende måtte afslå jobtilbuddet.

- Det var dælme nedtur. Hold op jeg følte mig som en flovmand, siger han. Men det inspirerede ham til at starte sit eget band med klassekammerater, som han i en alder af 16 år indspillede to singleplader med.

Bandnavn Da Klaus Strand-Holm med sit band skulle vælge bandnavn, havde de lidt udfordringer.

- Det helt store band dengang inde for pigtrådsmusik hed Sir Henry and His Butlers. Så kom Sputniks fra Sverige i rumdragter. Og så var der Rocking Ghosts, der var spøgelser, fortæller Holm-Strand. Selvom bandnavnet var udfordrende at slå sig fast på, var de alle enige om, at de var musikkens tjenere, da de serverede god musik. Så bandet blev enige om, at de skulle hedde The Servants.

- Men dengang hed man altid et navn og så noget mere, siger Strand-Holm og fortæller, at lykkehjulet landede på navnet Klaus.

- Jeg syntes, at det lød ad helvede til. I dag er jeg stolt og glad for det, fortæller han. Bandet Klaus & Servants har siden første single haft omkring 15 skift i bandmedlemmer.

- Dem, der holder kort tid, holder fem år, dem, der holder længe, holder 10-15 år, fortæller Strand-Holm, og siger, at grunden til, at bandmedlemmerne er stoppet, har være deres familier og børn, som der ikke er meget tid til, når man er en del af et succesfyldt band.

Drømmekassen Klaus og Karin Strand-Holm har aldrig selv fået børn. Derfor har parret kunnet fokusere 100 procent på deres karrierer. Men det var nu ikke altid planen, at familien skulle bestå af to. Efter to ufrivillige aborter besluttede parret sig for at leve livet sammen i tosomhed og lægge drømmen om børn fra sig. Klaus Strand-Holm fortæller, at han udover aldrig at have fået børn kun har én ting, han fortryder. Og det var at takke nej til en mulighed for at spille koncertturné med Klaus & Servants i 20 tyske byer.

- Jeg sagde nej, da vi ikke ville blive betalt for jobbet, men "kun" ville få alle udgifter betalt. Det havde jo været så sejt at være slået igennem i Tyskland, siger Strand-Holm og tilføjer, at det dengang var de betalte jobs i Danmark, der trak mere end muligheden for at slå igennem i Tyskland med deres engelske albums. Men drømmen om at slå igennem i Tyskland er stadig gemt i drømmekassen, som ligger hos Strand-Holm.

- Jeg har sådan en lille drømmekasse, hvor alle mine drømme er skrevet ned på små sedler, siger han. Der ligger blandt andet sedler om en tur til Hawaii, Australien og New Zealand. Konsekvensen af at Klaus Holm-Strand har fået opfyldt alle sine karriererdrømme, har nemlig betydet, at han ikke altid har opnået sine drømme i det private liv.

- Selvom jeg måske ikke har haft tid, til alt jeg gerne ville i det private såsom familiefødselsdage og ferie, har min karriere altid været så sjov, at jeg ikke fortryder mine valg og fravalg, siger han.

Publikum i alle aldre Efter mere end 50 år i musikbranchen, har Klaus Holm-Strand fulgt sine fans gennem diverse årtier. Det har betydet en stor forandring i musikstil, tøjstil og dansetrin.

- I 60'erne dansede man pardans. Men så kom shake, diskodans og twist. Og så kom diskotekerne, hvor folk bare stod hver for sig i deres eget lille univers. Det synes jeg, var så mærkeligt, griner Strand-Holm. Forskellen i årtierne har også betydet en udvikling for bandet selv.

- I 70'erne havde vi pailletjakker og veste, og i 80'erne havde vi sådanne nogle veste i sølv, forklarer han om datidens modetendenser. Trods trompetbukser og farverige veste, er det det seneste årti, som er Strand Holms favorit.

- Jeg har lavet lige de jobs jeg gerne vil. Både koncerter og tv, og så har det været i selskab med min hustru, siger han.

Fart over feltet Selvom publikum har deres favoritter, især Bank Tre Gange, som Klaus & Servants aldrig har optrådt uden, har Klaus Strand-Holm ikke selv et yndlingsnummer. Alligevel har han en vis forkærlighed til det nye album, der publiceres til september.

- Jeg har lavet en del ting, hvor jeg ikke selv har syntes, at det var vejen frem. Men jeg har aldrig glædet mig så meget til udgivelse som nu, siger Klaus Strand-Holm og forklarer, at han har haft rigeligt af tid til fordybelse under nedlukningerne. Derfor glæder han sig også ekstra meget til at spille koncerter igen efter et år, der kun har givet mulighed for et par drive-in koncerter. I morgen snuser Klaus & Servants til koncertlivet, når de spiller en online fødselsdagskoncert fra studiet hos Holm-Strand.

- Det er stort for mig. Jeg føler mig helt ung igen, fortæller Strand-Holm om sin kommende online koncert, der findes gratis tilgængelig via deres Facebookside. Selvom det nye album lægger op til et godt år og en travl tid på scenen, sætter den runde alder nogle tanker i gang.

- Jeg vil spille, til jeg skal bæres ned fra scenen, konstaterer Strand-Holm, men tilføjer, at han også en dag skal beslutte at bruge mere tid på de drømme, der ikke omhandler karrieren. Men den tid er endnu ikke kommet, griner han. Måske om fem år. Måske ikke.