Dannebrog-myte genoplives med teater

Vordingborg - 13. juni 2021

Danmarks Borgcenter og det lokale børne- og ungdomsteater Teatret Aspendos er i anledning af Valdemars Dag 15. juni gået sammen om at sætte fokus på myten om Dannebrog. Det sker med teaterforestillingen »Da Dannebrog Dalede«. Som de fleste jo nok ved, så faldt det rød-hvide flag ned fra himlen i 1219 og hjalp Valdemar Sejr fra Vordingborg til at vinde slaget over esterne.

Stykket formidler myten om Dannebrog på en moderne og vedkommende måde, der drager perspektiver til nutiden og samtidig holder et skarpt øje for de historiske fakta, som museet til daglig bygger deres virke på.

- Det har været vigtigt for os at udvikle et teaterstykke, der ikke bare er ren underholdning, men tager sit afsæt i historiske kilder og fakta, så vi rent faktisk kan bruge historien som en aktiv medspiller til god underholdning«, fortæller Kristoffer Rosner, Event Manager på Danmarks Borgcenter.

Dyrker danske helte Selve stykket er en humoristisk enmandsforestilling om den danske roligan Harald, der elsker at gå til fodboldlandskamp, men som nogle gange undrer sig over de ting, der bliver råbt på lægterne - til trods for at han selv råber med.

For selvom han undres, nyder han fællesskabet. Han svinger med stolthed sit dannebrog, når de danske helte løber på banen og han synger højlydt med på nationalsangen. Og sådan har det været siden Harald var dreng. For i Haralds familie har man altid dyrket de danske helte.

Til forestillingen fortæller Harald om sin fjerne forfader Erik, som ligesom ham selv også har set sine danske helte helt tæt på tilbage i det herrens år 1219. Dengang var Erik en ung mand med et brændende ønske om at komme på korstog med landets stærkeste riddere - noget der ellers var helt umuligt i middelalderens Danmark, hvis man som Erik kom fra fattige kår.

Stik imod alle odds lykkes det alligevel Erik at tilkæmpe sig en plads som væbner for en af kongens mest betroede og erfarne riddere, og komme med den daværende Kong Valdemar på korstog til Estland.

Harald har hørt historien gennem hele sit liv, men alligevel undrer han sig over mange ting i fortællingen. For hvorfor kan man finde på at gå i krig for at få nogle til at skifte tro, når man i virkeligheden kan tro lige, hvad man vil? For man må da tro lige, hvad man vil - må man ikke? Men bliver man mere dansk, hvis man tror på Gud? Og hvorfor er der flere religioner, hvis der kun er én Gud? Og kan det virkelig passe at flaget faldt ned fra himlen? Og var det overhovedet en dansk hær, der kæmpede i Estland, når den var fyldt med både tyskere, nordmænd og svenskere? Og hvad ville der ske, hvis man gjorde det samme med fodboldlandsholdet?

»Da Dannebrog Dalede« spilles uden for i Botanisk Have 14., 15. og 16. juni. Alle dage fra klokken 16.30. Forestillingen tager en time, og billetten koster 75 kroner.