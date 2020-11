Danmarks største julestjerne er nu tændt

Tømrermester Anders Madsen hentede tirsdag morgen stjernen hos EUC Sjælland i Næstved. De to elever, Nicklas Nielsen og Frederik Bache, brugte sammen med en tredje elev formiddagen på at få monteret stjernen og de hele 600 meter lyskæder, som Domiciel har leveret. Palles Kraner hjalp til med at få hejst den enorme stjerne på plads, og Tom Andersen, der ejer stationsbygningen, har sponsoret strømmen.

- Det er nogle helt grønne tømrerlærlinge, der har stået for det her. Det er første år, som de er i gang med. Det er meget imponerende. Det er altså ikke hverdag, at man får til opgave at lave en syv meter høj julestjerne, fortæller tømrermesteren.