Lisa Wanscher fra Røde Kors og Rasmus Evind fra Præstø Handel & Erhvervsforening glæder sig til at spise brunch sammen med en masse andre den 4. november. Foto: Peer Rasmussen

Danmark spiser sammen i Præstø

Vordingborg - 29. oktober 2019 kl. 11:05 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Præstø er der nu opstået en ny forgrening af Danmark Spiser Sammen.

Mandag den 4. november klokken 10-13 er Røde Kors nemlig gået sammen med Præstø Handel & Erhvervsforening om at holde et arrangement i Prieses Stræde 7.

- I Røde Kors har man i flere år haft arrangementer med Danmark Spiser Sammen, men i Præstø har vi ikke været med. Vi besluttede så at holde et arrangement, men blev hurtigt enige om, at vi gerne ville holde det sammen med handelsstandsforeningen, fortæller aktivitetsleder Lisa Wanscher fra Røde Kors' møbelbutik i Adelgade 53.

- Vi har problemer med at skaffe frivillige til butikken, og Præstø Handel & Erhvervsforening ville gerne have et arrangement for tilflyttere, hvor man kan fortælle om byen og foreningen. Nu kombinerer vi de to ting ved et bruncharrangement den 4. november, tilføjer hun.

- Arrangementet er en god mulighed for tilflyttere for at skabe nyt netværk i byen, og vi får mulighed for at fortælle lidt om Røde Kors. Vi har i forvejen et godt samarbejde med handelsstandsforeningen, så det her er perfekt, siger Lisa Wanscher.

For at der er mad nok til alle ved brunchen, vil Røde Kors og Præstø Handel & Erhvervsforening gerne have, at folk tilmelder sig.

- Man kan bare komme ind i en af de to Røde Kors butikker og tilmelde sig. Det skal ske senest torsdag den 31. oktober, erklærer Lisa Wanscher.