Se billedserie Daniel Hammershøi forlod folkeskolen uden afgangsprøver. Nu starter han på drømmeuddannelsen til august og har allerede kontrakt på en læreplads. Foto: Nina Lise

Daniel havde ingen karakterer - nu venter drømmeuddannelsen

Vordingborg - 10. juni 2021 kl. 17:11 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

I skolen var Daniel Hammershøi en stille dreng, der sjældent fik rakt hånden op - ej heller når han havde brug for hjælp. Faktisk var han så stille, at både lærere og kammerater overså ham, og han endte med at forlade folkeskolen uden afgangsprøver.

I dag er han en glad ung gut på 19 år, der til august er klar til at starte på elektrikeruddannelsen. Han springer grundforløbet over og suser direkte ind på hovedforløbet - godt hjulpet på vej af fire år på Vordingborg Fri Fagskole og et praktikforløb hos »Henriks Hvidevarer«.

- I det år, Daniel har været her, er der sket en kæmpe udvikling. Da han kom, var han meget indelukket, og vi anede ikke, om han kunne håndtere en skruetrækker. I starten havde han ikke evnerne, men vi kunne mærke, at han ville det. Efterhånden har han lært mere og mere, og nu laver han lige så meget som en lærling, fortæller Dennis Edelskov, elinstallatør, søn af firmaet og mentor for Daniel Hammershøi.

- Det kan godt være, at skruen ikke ligger rigtigt første gang, men når man først har fortalt ham, hvor den skal ligge, kan man være sikker på, at den er der næste gang. Han er lærenem og har vist, at han kan udvikle sig. Så kan det med arbejdstempoet altid komme senere, fortsætter Dennis Edelskov.

Don Daniel Selv fortæller Daniel Hammershøi, at han altid har drømt om at blive elektriker. Han kan godt lide at lege med ledninger og være med til at skabe noget, der både ser godt ud og har format.

Men vejen virkede temmelig lang uden til adgangsgivende karakterer. I stedet startede han på Vordingborg Fri Fagskole, og selvom starten var hård, og hjemveen var stor, oplevede han for første gang succes både socialt og fagligt. Kombineret med vilje gav det ham troen på, at drømmen ikke var uopnåelig.

- Jeg havde det ikke nemt med folkeskolen. Det var nemmere, da jeg kom på Vordingborg Fri Fagskole. Der tager de sig af én, og der er et bedre sammenhold, fastslår Daniel Hammershøi, der ikke har lagt det generte af sig, når pressen dukker op. Så er det godt, at hans mentor kan fortælle et par sandheder.

- Han er ikke genert, når vi sidder i bilen, og ude hos kunderne går han og synger. Han fester og finder damer, men de holder som regel kun i 14 dage. Derfor har vi givet ham øgenavnet Don Daniel, griner Dennis Edelskov.

Atypisk forløb Fire år på Vordingborg Fri Fagskole er atypisk, men da coronaen lukkede landet ned, var Daniel Hammershøi fortsat uafklaret. Derfor fik han et år mere.

Ifølge forstander Jette Rønne ville et ungt menneske som Daniel Hammershøi typisk være havnet på STU - Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse.

Med STU følger risikoen for at blive en del af det offentlige system resten af livet. På Vordingborg Fri Fagskole har han haft mulighed for at tage sine afgangsprøver som enkeltfag ét år ad gangen. Han har fulgt håndværkslinjen og har desuden gået sammen med pedellerne.

- Hvis jeg ikke var havnet her, ville jeg nok have siddet og kæmpet på en teknisk skole i København, siger Daniel Hammershøi, der nu i stedet har oparbejdet en god vennegruppe og snart rykker teltpælene op for at bosætte sig på Sydsjælland.

- Daniel havde en god vejleder i Ishøj, der kunne se, at der var noget i ham og kæmpede for, at han skulle få andet år hos os. Det handler om, at de voksne møder nogle, der tror på dem på flere niveauer, siger Jette Rønne og suppleres ag Dennis Edelskov:

- Jeg tror ikke, at Daniel var kommet i lære, hvis ikke han var havnet her. Nu kommer han ud og kan forsørge sig selv og - når den tid kommer - sin familie. Det andet system er bare kviksand.

12-taller er ikke alt At man ikke behøver at være et bogligt geni i skolen for at blive en dygtig elektriker, kan Dennis Edelskov skrive under på. Han havde aldrig prøvet at få et 12-tal, før han startede på elektrikeruddannelsen.

Faktisk foretrækker de hos Henriks Hvidevarer at tage de unge i lære, der ikke er født til en fribillet gennem livet. Dem, der knokler for deres resultater, er bedre medarbejdere.

- Daniel er rigtig dygtig. Nogle af de unge, der er gledet gennem folkeskolen uden problemer, har en helt anden attitude. De går ikke op i deres uddannelse, fortæller Henrik E. Olsen, indehaver af Henriks Hvidevarer, der beskæftiger 18 ansatte.

- Vi kigger på, hvordan de er som mennesker, og om vi kan være med til at forme dem, fortsætter han og tilføjer, at han har andre dygtige og vellidte medarbejdere, der har måttet tage en omvej i livet.

- Nogle af de unge er så smarte i en fart og så kloge, at de nærmest ikke synes, at de behøver at være her. Vi er ligeglade, om de har fået 12. Det vigtigste er deres gå-på-mod og attitude, fastslår Dennis Edelskov.

Svært at få læreplads Ifølge far og søn er det ikke nemt at få en læreplads inden for elfaget. Mange må tage til takke med skolepraktik, som gør det svært at komme i job bagefter. Men en kontrakt på en læreplads er ikke det eneste, Daniel Hammershøi får med sig fra praktikopholdet.

- Jeg har udviklet mig, og så får jeg en masse gode oplevelser med - også i forhold til meget af det arbejde, vi har lavet. Især når vi har lavet nogle lidt større ting, der ser godt ud, siger Daniel Hammershøi.

Da han begyndte at følge pedellerne på Vordingborg Fri Fagskole, var det ham, der lærte af dem. Men da han for nylig kravlede rundt på et stillads og lavede lysarmaturer om til LED, var det ham, der lærte fra sig.

- Jeg lærte pedellen lidt om elfaget og om, hvad vej strømmen løber, fortæller Daniel Hammershøi.

Samarbejd lokalt Praktikaftalen med Henriks Hvidevarer kom i stand, efter at Dennis Edelskov havde gået og lavet noget elarbejde på Vordingborg Fri Fagskole.

- Det kommer der ud af at bruge lokale håndværkere, siger Jette Rønne, mens Henrik E. Olsen tilføjer, at hvis flere - herunder kommunen og dens institutioner - begyndte at bruge lokale virksomheder i stedet for virksomheder med dækadresse for at komme på kommunens bruttoliste, ville man kunne hjælpe mange flere som Daniel Hammershøi.

Oprindeligt var Daniel Hammershøi i 14 dages praktik. Det førte til praktikforløbet på et år. Da skolen var coronanedlukket, flyttede Daniel Hammershøi hjem til en lokalt bosat kammerat fra skolen for at kunne passe sin praktik.

Daniel Hammershøi starter på erhvervsskole til august og i lære til januar. Det tager fire og et halvt år at blive elektriker.