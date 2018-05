Se billedserie Købmand Lars Andersen og indehaver Bent Holm fra Min Købmand i Sallerup har foreslået at fusionere købmændene i Sallerup og Lundby under én ejer for fortsat at kunne sikre dagligvarer i de to byer. De mener, at planerne bliver saboteret. Foto: Nina Lise

Dagligvarekrig splitter lokalområde

Vordingborg - 02. maj 2018 kl. 08:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kupforsøg og udnyttelse af politiske forbindelser. Sådan lyder kritikken fra Bent Holm, indehaver af Min Købmand i Sallerup, efter generalforsamlingen i Lundby Lokalråd. Her skulle man diskutere idéen om at fusionere dagligvareforretningerne i Sallerup og Lundby. Men stærke kræfter fra Køng kæmper imod.

- Vi var af bestyrelsen inviteret til at møde op og besvare spørgsmål, når punktet skulle diskuteres. Men 10 minutter efter generalforsamlingens start blev jeg ringet op og fik at vide, at vi ikke var velkomne, fortæller Bent Holm og tilføjer, at der på Facebook kørt en massiv kampagne for at få Køng-borgere til at møde op. De var stærkt overrepræsenteret, siger han.

På generalforsamlingen blev der stillet forslag om at pålægge bestyrelsen at bede kommunalbestyrelsen om at udsætte Rema 1000-sagen. Det blev nedstemt. Spørgsmålet skal afgøres på et møde i Udvalget for Plan og Teknik onsdag.

Ifølge Bent Holms oplysninger forløb afstemningen uregelmæssigt. Efterfølgende har han skrevet til borgmester Mikael Smed (S) samt udvalgets medlemmer, at beslutningen bør udsættes til primo juni. Formanden for Køng Borgerforening, der er fortaler for en Rema 1000 i Køng og var kandidat ved kommunalvalget, har holdt møde med Mikael Smed og udvalgsformand Michael Larsen (R). Bent Holm ønsker et lignende møde, så udvalgsmedlemmerne kan blive bekendt med konsekvenserne af deres beslutning.

Næstvedvej 425, hvor Rema 1000 ønsker at bygge, ligger i landzone og er ifølge kommuneplanen udlagt til jordbrug. At tillade et supermarked vil være i strid med kommuneplanens mål og retningslinjer for bymønster, detailhandel og rammebestemmelser for lokalplanlægningen. Lundby er som stationsby udpeget til lokalcenter. Derfor skal butikker ifølge kommuneplanen placeres her.

