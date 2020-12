Se billedserie Efter 13 år med Dagligstuekoncerter i den gamle skole i Maglebrænde er det slut. Ægteparret Peter Abrahamsen og Abelone Glahn har solgt skolen. Her ses de foran stedets ?Hall of Fame?. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Dagligstuekoncerter lakker mod enden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dagligstuekoncerter lakker mod enden

Vordingborg - 10. december 2020 kl. 16:02 Af Mille holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Efter 13 år med Dagligstuekoncerter i Maglebrænde gamle skole, trækker Peter Abrahamsen og hustruen Abelone Glahn sig nu tilbage. Vi har taget en snak med parret inden weekendens julekoncerter, der bliver de definitivt sidste på stedet. Gennem de sidste 13 år har Peter Abrahamsen og Abelone Glahn en gang om måneden arrangeret dagligstuekoncerter i skolestuen i Maglebrænde gamle skole. Men det slutter i weekenden. Den 11. og 12. december spiller Peter Abrahamsen for sidste gang i Dagligstuen. Denne gang sammen med sine faste kolleger Bo Liengaard på bas og Ole Bendix på steelguitar og guitar. Begge aftner byder på sange og melodier, som publikum helt sikkert kender. Meget vil være genkendeligt, for der skal også markeres de gode minder.

- Ved koncerten serveres god og varm gløgg samt rigeligt med æbleskiver, fortæller Abelone Glahn, der ellers gennem alle 13 år plejer at servere en helt bestemt hjemmebagt kage til publikum.

- Undtagen én gang, hvor jeg ikke kunne nå at bage, der blev det en købekage. Det faldt ikke i god jord, erindrer hun.

Fra fabrik til koncertstue Ægteparret var for 20 år siden på udkik efter et landligt sted til sig selv og familien, der dengang talte syv voksne og børn. Egentlig havde de tænkt sig at flytte til Sydsjælland, men de faldt pladask for den gamle skole i Maglebrænde.

- Vi troede, vi havde købt 200 kvadratmeter, da vi flyttede hertil, men vi fik 600 kvadratmeter, fortæller Abelone Glahn og erindrer, at der kun havde været et par billeder af huset på nettet.

- Der var meget plads, vi ikke vidste, hvad vi skulle med, men så fik Peter en idé, fortsætter hun. Og ideen var netop Dagligstuekoncerter i den gamle skolestue.

Konceptet var han selv stødt på under et ophold i New York, og han indførte det med stor succes til Maglebrænde i 2007.

- Koncerterne har været et ret stort omdrejningspunkt for os og for Guldborgsund Kommune. Nu kan vi se, at der er flere hernede, der laver dagligstuekoncerter og -fortællinger. Vi var bare de første. Men vi har jo ikke opfundet det, fortæller Abelone Glahn.

Skolestuen har tidligere været benyttet som fabrik med betongulv og lydisolerede lofter, så larmen fra stedets stansemaskine blev dæmpet. Det viste sig at være ideelle forhold for koncerter.

I dag har ægteparret over 400 abonnenter på deres nyhedsbrev over kommende koncerter på stedet og de fortæller, at folk kommer til Nordfalster helt fra Aalborg og Sverige.

- Og vi har også nogle faste gæster fra Midtsjælland og København, fortæller Abelone og Peter Abrahamsen bemærker, at de naturligvis ikke alle sammen kan være til stede på en gang.

- Men de ved alle, at man skal bestille plads i god tid, siger han, og det har også været gældende under den nuværende coronapandemi, hvor der højst har måttet være 40 publikummer i Dagligstuen ad gangen.

I alle årene er der hver eneste gang blevet serveret

den samme slags kage til Dagligstuekoncerterne.

Kun én gang forsøgte parreten købekage; det faldt i

dårlig jord. Foto: Mille Holst



En varm velkomst Fra sine egne koncerter rundt om i landet ved Peter Abrahamsen, at man ikke alle steder er lige gode til at tage sig godt af musikerne. Derfor har han og Abelone sat en ære i altid at opvarte kunstnerne med mad (og altid spaghetti med kødsovs) og sørge for at lokalet er opvarmet på forhånd. Derfor har det heller ikke været svært for dem at få kunstnere til at komme tilbage og give nye koncerter.

Blandt solisterne, der har optrådt i Dagligstuen, er Erik Grip, Henrik Strube, Esben Just, Sine Bach Rüttel, Bjarne Lisby, Stanley Samuelsen, Channe Nussbaum, Laura Illeborg, Nils Skousen, Pia Raug, Louise Juul, Anna Kruuse, Paul Banks, Arne Würgler, Nils Tuxen, Rikke Bruun, Troels Jensen, Anders Dohn, Jens Jefsen, Uffe Steen, Franka Abrahamsen, Per Sörman og Flemming Walther, opremser Abelone Glahn og går derefter videre til grupperne: Habbadam, Rendestenens Liljer, Nordisk Knock Out, Christian Søgaard Trio, Zenobia, Svøbsk, Hvid Bille, Mads Elung Jensen og Dirk Rave, Urban Oak Country, Phønix, Morten Høirup og Fin Alfred, Trio Klezmer, Eva Matjeka, Vibeke Dietz og Finn Otte og Køge Cajun Special.

Derudover har Peter Abrahamsen også arrangeret koncerter i forsamlingshuset i Maglebrænde, og de har blandt andet været med Hans Thessink, Benny Holst, Marianne Green, Tamra Rosanes, Thomas Kjellerup, Erik Grip og Peter Abrahamsen og Bell Pepper Boys (senere Country Gumbo) med Bo Liengaard, Kristian Lassen og Ole Bendix samt faste gæster som Janne Lærkedahl og Torben Kjær.

- Et af de første år havde vi en fuldstændig "mindblowing" blueskoncert med hans Thessink. Folk taler stadig om det, mindes Peter Abrahamsen og fortæller, at både publikum og kunstnere får noget helt særligt ud af de meget intime Dagligstuekoncerter.

Kunstnere og publikum sidder på det samme gulv med kun få meter imellem sig. Og Peter Abrahamsen har gjort en dyd ud af, at i Dagligstuen skal man lytte til musikken. Snak må vente til pausen. At komme så tæt på musikerne og have så direkte en kontakt med dem, som det kan lade sig gøre i dag, har været medvirkende til, at Dagligstuekoncerterne i 2013 modtog en pris af Danish Music Awards som Årets spillested, kåret ved en publikumsafstemning.

Abrahamsen og Glahn glæder sig over, at der er et rigt kulturliv på Falster, men de lægger heller ikke skjul på, at der ikke står nogen i kulissen til at tage arven efter dem op.

- De tilbud, vi har tilbudt, det er klart dem er der ikke lige nogen til at tage over, men her er virkelig mange tilbud, siger Abelone.

Bare ben i sneen I januar måned har Peter Abrahamsen de seneste mange år arrangeret Robert Burns Night, en skotsk tradition med spisning af haggis og oplæsning af nogle digte af Burns. Den specielle aften blev de første år afviklet i høj sne med fakkeltog gennem Maglebrænde fra skolen ned til forsamlingshuset festligt anført af sækkepibemesteren Jens Høring Olsen, og beværtet med haggis og turnipsmos.

- Folk undrede sig godt nok da der kom en sækkepibespiller gående i bare ben i høj sne, fortæller Peter Abrahamsen om den første Burns Night.

De senere år har der ikke været megen sne, men derimod whiskysmagning og skrøner ved Freddy Blak.

Peter Abrahamsen vinker farvel til 13 år med

Dagligstuekoncerter i Maglebrændes gamle skole.

Foto: Mille Holst



Familien i første række Det, der i sin tid fik ægteparret Glahn og Abrahamsen til at flytte fra København til Maglebrænde, er det samme, som i dag får dem til at flytte tilbage til hovedstaden: Familien.

Mens børnene boede hjemme, ville parret gerne prioritere tiden med dem. Peter ville desuden gerne spille flere koncerter og Abelone Glahn havde en drøm om at skrive bøger. Det lykkedes alt sammen i Maglebrænde.

- Men nu er vi to tilbage, siger Abelone. De fleste af børnene og børnebørnene bor i hovedstadsområdet, og det giver derfor god mening for parret at flytte nærmere familien. Peter Abrahamsen fylder næste år 80, og selvom parret ikke et sekund er i tvivl om at de kommer til at savne naturen, haven og koncerterne i Maglebrænde, så lægger de heller ikke skjul på, at de ikke kommer til at savne at klippe hæk eller holde 600 kvadratmeter bolig ren.

Fakta Både 11. og 12. december klokken 19.30 giver Peter Abrahamsen koncert i Dagligstuen i Maglebrænde gamle skole på Fjendstrupvej 2 syd for Stubbekøbing sammen med Bo Liengaard og Ole Bendix.

Billetter til koncerterne fås på dagligstuekoncerter.dk Abelone Glahns seneste bog "Downsizing" handler om at skalere ned, når man skal flytte til noget mindre. Erfaringerne herfra får hun i den grad brug for nu.

- Vi skal ned fra 600 kvadratmeter til 69. Det er 10 procent, konstaterer hun.

Abrahamsen og Glahn bibeholder domænet dagligstuekoncerter.dk.

- Det kan jo ligge hvor som helst - men selvfølgelig ikke på 69 kvadratmeter, fortæller Abelone Glahn. Parret overfører s¨ledes ikke konceptet til deres nye bopæl i København, men afviser på den anden side heller ikke, at det bliver taget op et andet sted.