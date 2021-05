DGI-huset fejrer genåbning med rabatter

- Tidligere har vi haft forskellige rabataftaler med foreningerne, men det har vi ryddet op i nu. Vi synes, at alle skal have mulighed for at købe årskort og klippekort med rabat en gang eller to om året. Derfor sælger vi i dag og hele pinsen årskort og klippekort med 20 procent rabat, fortæller Bjarne Malmros, direktør for DGI Huset Vordingborg.