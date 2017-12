Gunnar Slots Panter-skulptur er sidste rest af Panther Plasts navn. Man havde håbet, at firmaets historie kunne leve videre i DGI Husets navn, men det bliver nu ændret.Arkivfoto

DGI Huset vil droppe Panteren

Vordingborg - 30. december 2017 kl. 20:59 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Panther Plast var i sin storhedstid en af Vordingborgs allerstørste produktionsvirksomheder, men i dag er det de færreste, der kender til den hedengangne fabriks historie.

Derfor har DGI Huset Panteren også besluttet at droppe panter-navnet med kommunalbestyrelsens accept. Nu skal navnet ganske simpelt være DGI Huset Vordingborg.

Ringe kendskab

I løbet af de seneste tre år, hvor DGI Huset har været i drift, har man nemlig erfaret, at blandt de brugere, arrangementsgæster og virksomheder, der ikke er lokalkendte, har mange svært ved at sammenkæde navnet DGI Huset Panteren med Vordingborg by eller kommune.

Det betyder, at kendskabet til at der findes et DGI Hus i Vordingborg vurderes at være meget lav for udefrakommende gæster.

DGI's erfaring fra andre DGI Huse rundt om i landet er, at de har en højere kendskabsgrad.

- Der har været forslag om, at navnet så skulle være DGI Huset Panteren Vordingborg, men det kommer ikke til at fungere, forklarer DGI Hus-direktør Betina Møgeltoft, der forklarer at navneskiftet vil finde sted i forbindelse med indvielsen af det nye vandhus.