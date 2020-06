DGI Husets direktør, Bjarne Malmros, glæder sig til at få liv i bygningen i baggrunden. Det bliver dog ikke på mandag 8. juni. Foto: Anders Ole Olsen

DGI Huset venter med genåbning

Fra i morgen 8. juni kan man atter løfte håndvægte i fitnesscentre og plaske rundt i svømmehaller. I weekenden forhandlede partierne på Christiansborg sig frem til, at alle indendørs-idrætsfaciliteter genåbner 8. juni. I Vordingborg venter DGI Huset dog med at slå dørene op efter corona-nedlukningen.

- Vi kan godt have åbne, men vi skal lige være klar først. Vi kender heller ikke vilkår og retningslinjer, siger DGI Husets direktør, Bjarne Malmros, der hele tiden har haft 1. august som genåbningsdato i kikkerten.

Bjarne Malmros forventer, at kulturhuset åbner »i løbet af ugen«.

- Vi skal have medarbejdere tilbage på vagt, vi har bestilt håndværkere til at ordne gulv, og svømmepersonalet skal have taget deres de livredderprøver, siger Bjarne Malmros.