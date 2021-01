Se billedserie Et langt større trægulv og bedre muligheder for at opdele hallen skal gøre det muligt at få endnu flere aktiviteter ind i DGI Huset, forklarer direktør Bjarne Malmros. De gamle gulvplader er blevet slebet og indgår nu i det nye gulv. Foto: Lars Christensen

DGI Huset skal udnyttes bedre

Vordingborg - 15. januar 2021 kl. 04:26 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det skulle være så fleksibelt som muligt, da man tilbage for godt fem år siden lagde trægulv i den store hal i DGI Huset Vordingborg. Med street power, koncerter og opera på programmet ville det ikke fungere med et fast gulv i hele salen, lød argumentet, så løsningen blev et flytbart gulv, der kun fyldte knap halvdelen af den store hals gulvareal.

Men det viste sig at være en tåbelig idé, har man fra politisk side sidenhen erkendt. Derfor har idræts- og kulturhuset i Vordingborg nu fået et nyt og meget større trægulv, der fylder det meste af hallens gulvareal.

- Det gør, at vi nu kan udnytte hallen meget bedre. Vi får også en rumdeler, så vi kan dele hallen op i tre dele, forklarer DGI Hus-direktør Bjarne Malmros, der håber at kunne få endnu flere foreninger ind i huset.

- Vi har nu fået tre volleyballbaner og en basketballbane med de rigtige mål. Det bliver meget nemmere for foreningerne at være her, og vi kan blive mere effektive med bookingen af hallen, forklarer Bjarne Malmros.

Det er stadig meningen, at hallen i DGI Huset skal være så fleksibel som muligt, men behovet for betongulvet i hallen har vist sig at være stærkt overdrevet.

- Vi har kun Street Power, der gerne vil have betonen, men de kan også sagtens lave aktiviteter på et trægulv, forklarer Bjarne Malmros og tilføjer, at man de senere år har måtte fjerne trægulvet 2-4 år.

- Før var vi nødt til at fjerne hele gulvet, når der for eksempel var opera her, men nu har vi fået vendt brædderne, så vi kan nøjes med at fjerne dele af gulvet. På den måde kan vi nøjes med at fjerne det der, hvor scenen skal stå, mens publikum kan sidde på trægulvet, forklarer DGI Hus-direktøren.

Det nye og større gulv kan samtidig åbne op for at få større idrætsstævner til byen.

- Når vi nu ligger så tæt på Iselingehallen og VU-Hallen, så kan der afholdes en del kampe samtidig. Det skal vi have udnyttet endnu mere, forklarer Bjarne Malmros.