DGI Huset er for alle - men det kniber med at nå ud med budskabet

Da DGI Huset Vordingborg blev etableret, blev det udråbt til et flagskib for kommunen, en bosætningsmagnet og et samlingspunkt for alle med hang til et aktivt liv fra Møns Klint i øst til Svinø i vest - samt for hele den sydlige del af regionen.

Sådan er det ikke gået. DGI-husets brugere er primært lokale, og seks år efter ansættelsen af husets første - og nu forhenværende - direktør har bestyrelsen endnu ikke formået at lægge en strategi, der får viden om huset ud til en bredere kreds end dem, der allerede bruger stedet.