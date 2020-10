DF's Marie Hansen føler sig mere tryg med visir, når hun skal til kommunalbestyrelsesmøde.

DF'er kræver visir til møde

Vordingborg - 28. oktober 2020 kl. 09:12 Kontakt redaktionen

Marie Hansen fra Dansk Folkeparti kommer til onsdagens møde i kommunalbestyrelsen, men hun lægger ikke skjul på, at hun hellere så et videomøde.

- Bare fordi man kan mødes, er det ikke ensbetydende med, at man skal, siger Marie Hansen.

Hun har kontaktet borgmester Mikael Smed (S) for at få ham til at udlevere visir til de fremmødte politikere og embedsmænd.

- Jeg synes, at vi skal have visir på, selvom vi holder den rigtige afstand. Det er efterår, og det er ofte ensbetydende med forkølelser, siger Marie Hansen, der til daglig arbejder i hjemmeplejen.

- Når vi er ude hos borgerne, skal vi bruge værnemidler. Det burde vi også, når vi skal samles så mange mennesker i byrådssalen, siger Marie Hansen.

Mikael Smed oplyser, at han er klar over, at der er nogle, som kan være utryg ved situationen.

- Der vil være et tilbud om at få udleveret visir inden mødet, som man så kan bestemme, om man vil have på eller ej, siger Mikael Smed.