Der bliver i første omgang ikke nogen cykelsti gennem Gl. Lundby. Politikerne lægger i stedet op til fartdæmpende alternativer, så børn trygt kan cykle til og fra skole. Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: DF'er: Drop lyskryds og byg mere cykelsti Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF'er: Drop lyskryds og byg mere cykelsti

Vordingborg - 24. juni 2020 kl. 05:15 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre video-møder på grund af covid-19 samles hele kommunalbestyrelsen i eftermiddag 24. juni for første gang fysisk siden slutningen af februar.

De 29 politikere kommer til at sidde på deres vante pladser i byrådsalen i Vordingborg, men da der ikke er en meters afstand til sidemanden, bliver der sat plexiglas mellem hver enkelt medlem, så man opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Der er 32 punkter på dagsordenen, der er den sidste inden politikerne holder sommerferie. Ét af de punkter, som med garanti vil kaste en større diskussion af sig, er cykelstien mellem Køng og Bårse. Der er nemlig ikke råd til at lave cykelsti hele vejen. Den samlede pris for hele strækningen inklusive et lyskryds i Bårse er 25,4 millioner kroner, og der er kun afsat 19 millioner kroner. Det går ud over strækningen fra Gl. Lundby til Lundby og stykket mellem Køng Kirkevej og mod vest til Næstvedvej.

Hvor mange skal dø De to huller splittede politikerne i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati.

Et flertal bestående af S, R, SF og K nikker ja til løsningen, mens Nye Borgerliges Heino Hahn sagde nej. Venstre kommer først med en melding på dagens møde. I mellemtiden melder DF's Marie Hansen sig på banen. Hun henviser til den kvindelige cyklist, som blev dræbt efter påske ved Køng Kirkevej.

- Hvordan i alverden kan man få sig selv til at udskyde sådan et farligt stykke? Hvor mange dødsulykker skal der være, før vi reagerer, spørger Marie Hansen.

Hun er heller ikke tilfreds med, at der i første omgang heller ikke kommer nogen cykelsti på den snæver vej inde i Gl. Lundby.

- Når man søsætter noget, må man tænke det igennem. Vil man rive kirken ned? Mine børn skal i hvert fald ikke cykle gennem Gl. Lundby, hvor man ikke kan se, hvad der kommer efter hjørnerne, siger Marie Hansen.

Hun raser over, at der er skal bruges en million kroner på at lave et nyt lyskryds ved Næstvedvej og Lundbyvej i Bårse.

- Vi havde en aftale om 18 millioner til cykelsti. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal bruge penge fra vores cykelsti på at lave lyskryds i stedet for sikker skolevej, siger Marie Hansen.

En anden pulje Borgmester Mikael Smed (S) gør opmærksom på, at lyskrydset i Bårse ikke tager penge fra cykelsti-puljen.

- Den ene million til lyskrydset kommer fra en anden pulje. Og så er lyskrydset i øvrigt starten på cykelstien fra Bårse og dermed en del af en samlet løsning, siger Mikael Smed.

Han ærgrer sig over, at der ikke lige nu er udsigt til cykelsti på den sidste del af vejen mod Køng.

Plan for ny cykelsti Politikerne i kommunalbestyrelsen beslutter i dag, hvordan cykelstien fra Bårse til Køng skal laves.

Udbuddet er delt op i fem etaper.

Etape 1: Lysregulering

Etape 2: Fra Bårse til Lundby

Etape 3: Mellem Gl. Lundby og Lundby

Etape 4. Lundby Hovedgade og broen

Etape 5: Kønge Kirkevej og mod vest til Næstvedvej.

Den samlede pris for projektering, ekpropriation, landinspektør, geotekniske undersøgelser, tilsyn og anlæg er 24,5 mio. kr. Der er frigivet 19 mio. kr. Derfor bliver etape 3 og 5 ikke udført Politikerne i kommunalbestyrelsen beslutter i dag, hvordan cykelstien fra Bårse til Køng skal laves.Udbuddet er delt op i fem etaper.Etape 1: LysreguleringEtape 2: Fra Bårse til LundbyEtape 3: Mellem Gl. Lundby og LundbyEtape 4. Lundby Hovedgade og broenEtape 5: Kønge Kirkevej og mod vest til Næstvedvej.Den samlede pris for projektering, ekpropriation, landinspektør, geotekniske undersøgelser, tilsyn og anlæg er 24,5 mio. kr. Der er frigivet 19 mio. kr. Derfor bliver etape 3 og 5 ikke udført - Høringssvarene understøtter den prioritering, som vi har valgt mellem de enkelte dele, siger Mikael Smed.