DF dropper valgforbund: Har mistet tilliden til borgmesterkandidat

Vordingborg - 14. september 2021 kl. 12:06 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det vakte opsigt, da Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten tidligere på året indgik et valgforbund uden om Venstre.

Det var ønsket om et tredje alternativ, der fik partierne til at gå sammen i valgforbundet, hvor man blev enige om at pege på de konservatives Jesper Adler som borgmesterkandidat til det kommende valg i Vordingborg Kommune.

Det samarbejde er dog nu slut. Dansk Folkeparti har tirsdag meldt ud, at man med omgående virkning forlader valgforbundet.

- Dansk Folkeparti har med stor interesse fulgt udviklingen hos samarbejdspartnerne i det valgforbund, som vi indgik tilbage i april måned. Vi har desværre kunne konstatere, at udviklingen hos Det Konservative Folkeparti går i en sådan retning, at vi desværre ikke længere ser os i stand til at fortsætte samarbejdet i valgforbundet, oplyser Helle Jørgensen, formand for Dansk Folkeparti Vordingborg.

Hun lægger ikke skjul på, at partiet har mistet tilliden til de konservative, efter skiftende udmeldinger om det meget omdiskuterede rådhusbyggeri i Vordingborg.

- De melder ud, at de er imod et rådhusbyggeri for enhver pris i august måned, men under en måned senere er de med til at godkende byggeriet med en stigning på 21,5 million kroner, som skal findes med besparelser på budgettet, der i forvejen er presset. Det kan Dansk Folkeparti under ingen omstændigheder se sig selv i, da vi i forvejen er imod rådhus byggeriet, understreger formanden.

- Derfor udtræder vi nu med øjeblikkelig varsel af valgforbundet og i sagens natur kan vi for nuværende ikke pege på en konservativ borgmester, tilføjer hun.