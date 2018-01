Radikale Michael Larsen er tilbage i kommunalpolitik. Denne gang som formand for plan- og teknikudvalget.Foto: Lars Christensen

Cykelstier, busser og borgerinddragelse

Vordingborg - 16. januar 2018 kl. 15:51 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom miljøområdet er blevet sorteret ud i sit eget udvalg, bliver der stadig meget at se til i teknik-udvalget, som nu meget passende har fået navnet plan- og teknikudvalget.

- Det er hele den fysiske planlægning og udvikling af kommunen, der hører herunder. Det er et kæmpe arbejdsområde, fortæller Michael Larsen (R).

Det er otte år siden, han sidst sad i kommunalbestyrelsen. Dengang var det som formand for Børn-, Unge- og Familieudvalget, hvor han var med til at lave storkommunens første børnepolitik efter kommunalreformen. Før det sad han med to perioder i gamle Møn Kommune.

Teknik-området har han dog kun været inde over i en kort periode, inden han blev ansat som havnefoged og derfor forlod udvalget.

Jobbet som havnefoged havde han frem til sidste år, hvor han midt i kaoset med implementeringen af en ny central struktur for havnene valgte at sige sin stilling op.

Michael Larsen glæder sig til at skulle arbejde med havnene igen, denne gang som politiker. Der er nemlig et kæmpe udviklingspotentiale der, forklarer han.

De store visioner for området finder man dog særligt ude på kommunens mange cykelstier.

- Vi skal have flere borgere ud at cykle, og vi er en del af et større cykelsti-system i Europa. Derfor går det ikke, at vi har cykelstier i så ringe stand. Der er steder, hvor det er halvfarligt at køre. Det er mit store ønske, at vi får fundet penge til det område, forklarer han.

- Vi skal også have kigget på hele den kollektive transport. Samlet set, så koster det rigtig mange penge. Alligevel synes folk ikke det fungerer ordentligt, og man ser tit at busserne er tomme. Hvis vi får tænkt det hele sammen, så må vi kunne finde en model, der ikke bare er bedre, men også billigere, fortæller udvalgsformanden, der også i langt højere grad vil involvere borgerne og frivillige foreninger.

- Alene her i januar er der tre borgermøder om lokalplaner. Det er mit mål, at vi får fundet pragmatiske løsninger, som alle kan se sig selv i.

- Vi skal også have gjort op med dem og os-tankegangen i kommunen. Jeg håber, vi kan komme det til livs ved at få lagt nogle langsigtede strategier, som alle kan se sig selv i. Så man kan se, at ens område ikke er glemt, selvom investeringerne lige nu og her bliver lagt et andet sted i kommunen, forklarer Michael Larsen