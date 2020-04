Cykelhold dropper tur til Paris

Det er fra Slotstorvet i Vordingborg, at cykelholdet Tour de Taxa Team Sydsjælland & Øerne i juli tramper de første kilometer mod Paris. Men der bliver ingen cykeltur i år med den erfarne holdelder Michael Seerup Jensen fra Øster Egesborg i spidsen. På et møde mandag aften besluttede bestyrelsen bag den velgørende forening Tour de Taxa, der samler penge ind til Julemærkefonden, at aflyse turen på grund af coronasmitten. Cykelturen til Paris går gennem Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig, hvor der er alle steder er indført begrænsninger for at begrænse spredningen af coronavirus. Strabadserne til Paris udskydes til næste år. I 2019 indsamlede Tour de Taxa knap 900.000 kroner til Julemærkehjemmene. Tour de Taxa, der består af fem regionale hold, vil fortsat arbejde for at samle penge ind til Julemærkefonden, men det bliver altså ikke med turen til Frankrigs hovedstad.