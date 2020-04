Søndagstøj, swingjazz og interessen for gamle cykler skulle efter fransk forbillede have fyldt Præstø sidste lørdag i august - og tilføje lidt af den tabte omsætning efter aflysningen af Fransk Forår. Nu er starten i stedet udskudt til 2021. Pressefoto: Anjou Vélo Vintage

Cykelfestival aflyst inden den kom i gang

Vordingborg - 14. april 2020 kl. 17:12

Da Fransk Forår i Præstø blev aflyst, trøstede handelsformand Rasmus Evind med, at man kunne give den fuld gas på Tricolore og folkefest, når Præstø Vintage Cycle Festival for første gang skulle skydes i gang sidste lørdag i august. Nu er også vintagecykelfestivalen aflyst.

- Fransk Forår, kræmmermarkedet og cykelfestivalen skulle være årets tre store events, der skulle trække mere handel til byen. Det er ærgerligt, at vi ikke får festivalen i gang i år, siger Rasmus Evind, formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening og medlem af arbejdsgruppen bag den nye festival.

Festivalen »Anjou Vélo Vintage« i den franske by Saumur tiltrækker hvert år tusinder af deltagere og endnu flere tilskuere. En dansk pendant skal blive et årligt tilbagevendende tilløbsstykke i Præstø. Men det bliver tidligst fra 2021, for selvom forbuddet mod festivaler, markeder og andre store forsamlinger foreløbig kun gælder til 31. august, vil det være omsonst at udsætte vintagecykelfestivalen en uge.

- Vi kunne gøre det, fordi vi er så tæt på grænsen, men vi risikerer, at der stadig vil være restriktioner. Regeringens udmelding er, at vi skal undgå store forsamlinger, og smitterisikoen forsvinder jo ikke, bare fordi vi kommer et par dage på den anden side af 31. august. Præstø holder ikke til endnu en nedlukning, fastslår Rasmus Evind.

- Det kan godt være, at man får lyst til at holde en ordentlig folkefest, når alting åbner igen, men jeg tror stadig, at vi skal tænke over, hvordan vi mødes og er i berøring med hinanden.

