Covid-19 får patienter til at blive væk fra lægerne

Vordingborg - 02. april 2020 kl. 17:13 Af Claus Vilhelmsen

Bliv Hjemme! Sådan lyder et af rådene fra Sundhedsstyrelsen på grund af den smitsomme coronavirus.

Det har befolkningen taget så godt til sig, at patienter, der ellers ville gå til lægen, bliver hjemme. For måske er det ikke så alvorligt, at det ikke kan vente.

Hos de mønske læger er der langt imellem patienterne. Olof Skov havde syv patienter fredag, og han plejer at have 30-35 patienter på en dag.

- Patienterne ringer heldigvis i forvejen. De kommer ikke til konsultationen uden videre, og de, der kommer, bliver standset af en masse skilte. Så bliver de sluset ind en efter en, fortæller Oluf Skov.

Han tager gerne imod akutte tilfælde, laver børnevaccinationer, og folk får også taget blodprøver. Den ekstra tid går med at gøre ekstra godt rent. Der bliver sprittet af i et væk.

Men en anden og mere moderne mulighed for at se og komme til at tale med lægen findes, hvis patienterne downloader app'en »Min læge«.

- Vi har fået videokonsultation. Region Sjælland har købt webkameraer, så nu kan vi både se og høre patienterne, uden at de behøver at komme herhen, siger Oluf Skov.

Man logger ind med nemid eller en kode, og så er man på.

- Men det foregår ved, at patienten ringer først, og så vurderer jeg, om det er nødvendigt at vise skaden på video, siger Oluf Skov.

På den anden side af venteværelset huserer Ejyolfur Olafsson. Lægesekretær Lone, som ikke ønsker sit efternavn i avisen, siger, at folk var tilbageholdende de første dage, efter at Danmark blev lukket ned. Nu er patienterne dog så småt begyndt at komme tilbage.

- Men vi tager kun akutte patienter, og de skal ringe først, siger hun.

Normalt bliver patienten modtaget i konsultationen af både en læge og en sygeplejerske, men i disse coronatidre er der kun en læge. Til gengæld er der dobbelt op på telefonerne. Lægeappen er der ikke rigtigt kommet gang i.

- Mange af vores patienter er også aldrende, og de har kun fastnettelefon. Lægeappen fungerer kun på en mobiltelefon, siger Lone.

I lægehuset i Damsholte er lægerne meget lidt meddelsomme, men en af dem, som dog ikke vil give sig til kende, bekræfter i forbifarten gennem sekretæren, at patienterne ikke søger mod lægehuset.