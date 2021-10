Se billedserie Den mørkebrune farve viser tydeligt, at Vordingborg Kommune med høje smittetal adskiller sig fra de andre sjællandske kommuner. Illustration: Statens Serum Institut

Coronasmitten er vendt tilbage i stor stil

Vordingborg - 19. oktober 2021 kl. 16:27 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Så ringer alarmklokkerne desværre igen, når det kommer til antallet af coronasmittede i Vordingborg Kommune. På den liste, som Statens Serums Institut udsender hver dag klokken 14, ligger Vordingborg Kommune på en 9. plads over kommuner med flest smittede pr. 100.000 indbyggere. Det såkaldte incidenstal er på 201,2. Det betyder samtidig, at Vordingborg Kommune er den kommune i Region Sjælland med det højest incidenstal. Til sammenligning ligger nabokommunerne i Næstved og Faxe på henholdsvis en 45. og 72. plads. Sundhedsdirektør i Vordingborg Kommune, Jan Christensen ærgrer sig, men hæfter sig dog ved, at incidenstallet faldt en smule tirsdag.

- Tallene er en advarsel om, hvor hurtigt det kan gå, siger Jan Christensen, der kommer med en klar opfordring.

- Er man ikke vaccineret endnu, så få det klaret snarest.

Kommunestatus Incidenstal pr. 100.000 indbyggere

1: Ishøj 316,8

2: Albertslund 286

3: Hvidovre 229,7

9: Vordingborg 201,2

10: Høje Taastrup 199,8

I Vordingborg Kommune er 76,5 procent af indbyggerne færdigvaccineret.

Kilde: Statens Serums Institut Tilbage fra efterårsferie Jan Christensen mener, at de høje tal primært skyldes en kombination af nogle grupper, der har fravalgt vaccination, og smitteudbruddet i sidste uge på Marienberg Skole i Vordingborg. Her blev 0.-5. klasse sendt hjem efter at et større antal elever og medarbejdere var blevet testet positive. Lige nu holder skolerne efterårsferie, men faren lurer. I næste uge vender børnene tilbage til en skolegang i de kolde måneder. Det giver coronavirussen bedre betingelser for at sprede sig, da flere aktiviteter foregår indenfor. Ifølge kommunens skolechef, Charlotte Grummesgaard Nielsen, vil man derfor ude på skolerne kæmpe hårdt for at holde fast i de gode hygiejne-vaner.

- Man kender det måske fra en selv. Når man har hørt noget tilstrækkeligt mange gange, ender man med at glemme det. Vi prøver derfor hele tiden at holde gryden i kog med nye plakater og ved at få Sundhedsstyrelsen ud i de små klasser for at fortælle om at vaske hænder og andre gode vaner, siger Charlotte Grummesgaard. Nielsen.

Kommunen har som følge af det stigende smitteantal i Vordingborg ingen planer om åbne flere teststeder. Efter at det er slut med at blive kviktestet flere steder rundtomkring, kan man nu kun blive PCR-testet på Færgegaardsvej i Vordingborg hver mandag og torsdag fra klokken 9-17.30 og i samme tidsrum tirsdag og fredag på Kadralvej 26 i Stege. Det er ikke nødvendigt med tidsbestilling.