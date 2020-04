Det er endnu uvist, hvor mange passagerer Røret må have med til sommer. Foto: Lene Egeberg

Coronasmitte kan ødelægge Rørets sæson

Vordingborg - 13. april 2020 kl. 21:16 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Foreningen Rørets Venner er man spændt på, hvor meget coronakrisen kommer til at drille i den kommende sommersæson.

- Vi ved ikke her i april, om vi må modtage gæster og passagerer i juli og august, som er hovedsæsonen, siger Per Werge, der er formand for »Vennerne« bag den tidligere postbåd, der sejler til og fra Nyord med glade turister.

Ud over de to besætningsmedlemmer kan Røret have 12 passagerer om bord.

Lige nu gælder et forbud mod forsamlinger over 10 mennesker. Røret er heller ikke stor nok til at opfylde myndighedernes anbefaling med to meters afstand. I så fald kan der kun være fire om bord.

Derfor vil støtteforeningen undersøge, om Røret kan få lov til at have otte personer med, så det passer med 10, når man medregner duoen, der sejler båden.

- Det kunne være grupper, for eksempel familier, som i forvejen er vant til at omgå hinanden, så smitterisikoen er ekstra lav. Eller samlinger på otte andre passagerer, som er sikre på ikke at være smittet med corona, siger Per Werge, der har tænkt på dem, der styrer båden.

- Passagerne sidder nede i lastrummet. Der er god afstand til styrmanden. Det andet besætningsmedlem kan gå om på bagdækket, lyder det fra formanden.

Han lægger ikke skjul på, at det vil få økonomiske konsekvenser, hvis Røret ikke må sejle med turister til sommer.

- Vi går glip af de 60.000-65.000 kroner, som vi plejer at tjene på sejladserne, siger Per Werge.

Han peger på, at folkene bag Røret har for nylig købt nyt sikkerhedsudstyr, opdateret det eksisterende og anskaffet radio- og skibslægeattester for i alt 25.000-30.000 kroner.

- Hvis sæsonen svigter på grund af forbud mod sejlads, får Røret en kæmpe økonomisk bét, og så kan alt det frivillige arbejde være forgæves, siger Per Werge.

Derfor luner det ekstra meget, at lykken sidste år tilsmilede de frivillige bag Røret. En enke-virksomhed i Stege afsluttede sit foretagende og gav de sidste skillinger, 56.000 kroner, til Foreningen Rørets Venner.

- Vi kommer igennem det her år, men hvis krisen fortsætter, kan vi få problemer til næste år, forudser Per Werge.