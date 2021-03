Rikke Jensen, kok og partner hos Duevangs, vil ikke diskutere med gæsterne, om deres test er 72 eller 74 timer gammel. Foto: J.C. Borre Larsen

Coronapas - nej så hellere nøjes med takeaway

Vordingborg - 26. marts 2021 kl. 05:17 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Den smilende servitrice iler uden om den store kabeltromle i træ midt på gulvet og serverer »Dagens bandit« til sultne gæster. Over i hjørnet ligger den lille, tykke hund Charly og sover på bænken.

Der er hyggeligt på Duevangs i Præstø, hvor kokken Rikke Jensen laver klassiske hverdagsretter fra bunden i sit køkken ude bagved. Mange af stamgæsterne glæder sig uden tvivl til, at de snart igen kan nyde maden i spisehuset, men Rikke Jensen har taget en beslutning. Når restauranterne 6. maj får lov til at genåbne for gæster med gyldigt coronapas, genåbner Duevangs ikke som spisehus, men fortsætter med takeaway, som har været tilfældet efter corona-nedlukningerne.

- Hverken mig eller det øvrige personale skal agere coronapoliti, lyder det bestemt fra Rikke Jensen, der også er partner i Duevangs.

Hun forudser flere akavede situationer.

- Hvis mor og far kommer ind med deres datter, som ikke viser et coronapas. Så skal jeg se dokumentation for, at hun er 15 år, siger Rikke Jensen med henvisning til, at børn under 15 år er undtaget af reglerne om coronapas.

Større grupper af spisende gæster kan også give problemer.

- Hvis der er fem-seks par, og et af dem ikke har coronapas, så siger de: Okay, så går vi alle sammen, lyder det.

Rikke Jensen fortæller, at hun ikke vil se gennem fingre med det.

- Hvis politiet kommer, får jeg en bøde, lyder det.

Følger sit hjerte Det er ikke uden økonomiske konsekvenser for Duevangs at droppe genåbningen for spisende gæster. Rikke Jensen mister blandt andet salget af drikkevarer, hvor der normalt er en god avance.

- Det må briste eller bære. Lige nu følger jeg mit hjerte, siger Rikke Jensen og tilføjer, at når coronapasset er væk, så åbner Duevangs igen.

Indtil da satser Rikke Jensen på at udvide sortimentet og åbningstiderne. Hun fortsætter også med selskaber.

Duevangs har også en forretning i Køge, der serverer gourmetmad uden takeaway. Her ansætter man en person til at stå i døren og tjekke coronapas.