Coronakrisen koster dyrt for lokale musikere

Vordingborg - 18. marts 2020

12 afblæste koncerter de næste 14 dage svarende til 30-40.000 kroner. Foreløbig fire udsatte koncerter i april, en aflyst turné i USA og en treugers turné i Canada, der enten er aflyst eller udsat.

Det er den nedslående melding fra musiker M.C. Hansen fra Jungshoved. Han lever af at spille musik i ind- og udland.

- Jeg har penge, så jeg kan betale til den første, men alt går meget langsomt og stille. Arrangørerne vil gerne udsætte koncerterne, men de aner ikke, om de eksisterer, når coronakrisen er afblæst. Vi må vente med at planlægge, til Sundhedsstyrelsen siger, at vi må arbejde igen, siger M.C. Hansen, der frygter, at krisen kan fortsætte til efter sommerferien.

- Juni er i forvejen stille, og når krisen er ovre, er koncertbilletter måske ikke det første, folk tænker på at gå ud og købe. Måske har de ikke råd. Vi gør i forvejen alt, hvad vi kan, for at få gode idéer til at sælge billetter. Så vi har ikke så mange håndtag at dreje på.

Guitarlektier Han bruger ventetiden på at holde øje med, om der kommer en hjælpepakke fra regeringen, der omfatter freelancemusikere som ham. Og så bliver han fjerundervist i guitarspil. Trods 16 år på landevejene er der stadig meget, han kan lære.

- Jeg har fået lektier for og sidder med nogle violinmelodier lige nu. Det er lidt over mit niveau, siger han med et smil i stemmen, der er hæs, fordi han for nylig er blevet opereret for sangerknuder på stemmebåndene. Det kostede 10 dages sygemelding.

Han har lidt konsulentarbejde som rådgiver for andre musikere, der vil gøre karriere i udlandet, og så skulle han i denne uge have optrådt på Ollerup Efterskole. Koncerten bliver i stedet livestreamet i næste uge fra efterskolen til eleverne derhjemme.

- Som kulturinstitution føler de sig forpligtede til at bidrage til, at vi som musikere stadig får løn. Det er ædelt, siger M.C. Hansen, der dog har bedt om, at der sidder et par publikummer - med behørig afstand - i salen. Han har før prøvet at livestreame fra en tom stue. Uden reaktioner fra publikum er det svært at fortælle historier.

Spil dansk En af hans fans har skrevet, at han streamer så meget M.C. Hansen, han kan for tiden. Men udbyttet af streaming er så minimalt, at det intet batter.

Til gengæld ville det hjælpe, hvis de landsdækkende radiokanaler benyttede krisen til at spille musik af danske kunstnere. Koda-penge kan mærkes.

- Hvis man vil gøre noget, kan man skrive til sin yndlings-dj og bede ham eller hende om at spille sin yndlingskunstner, siger M.C. Hansen, hvis amerikanske kolleger laver livestreamede stafetter hjemme fra stuerne.

Selv føler han sig lige nu bare slået hjem og har svært ved at vende situationen til noget kreativt. Han kan ikke skrive i affekt men undrer sig over, hvor hurtigt det er gået. På blot en uge er verden væltet.

- Det er som at have fået håndjern på. Ofte skal jeg have begivenhederne lidt på afstand for at kunne skrive om dem. Men det er da givet, at der kunne være et par betragtninger om gode og dårlige sider af mennesket, når vi kommer ud på den anden side, siger M.C. Hansen.

- Indtil videre går vi rundt herhjemme og spritter dørhåndtag og laver hjemmeskole. Det er lidt som at have ferie. Men hvis det betyder, at vi bagefter kan lande i et lidt lavere tempo, er der da kommet én god ting ud af det.