Coronakrisen får farmødre til at krydse fingre

- Vi kan ikke drive farmorhus fra et klasselokale eller en sportshal, så vi får ikke støtte fra kommunen. Vores husleje er 10.000 kroner om måneden. Ryger festugen, er vi nødt til at samle 50.000 kroner ind, siger farmor Annette Marie Andersen.

I marts-april plejer hun at gå rundt til byens butikker og sælge støttebeviser for 30-40.000 kroner. Men i år er kassen tom.

- Det startede med 10.000 kroner. Da jeg hævede beløbet til 40.000 kroner, tænkte jeg, at det får vi aldrig ind. Men efter 10 dage mangler vi »kun« 13.300 kroner, jubler Annette Marie Andersen, der håber at være i mål 1. april.

- Mange bække små gør en bred å. Folk skal give med hjertelighed - det er i Farmorhusets ånd. Vi skal ikke ruske de sidste penge ud af folk, fastslår Annette Marie Andersen, der på Facebook har fået kritik for ikke at have flere penge i banken.

- En farmor skal have lidt på bogen men ikke for meget. Vi skal gøre Vordingborg til en hyggelig by med gode aktiviteter for børnene, siger hun.