Cecilie Jessen fra Home i Vordingborg har travlt med at sælge sommerhuse.Foto: J.C. Borre Larsen

Coronakrise sætter skub i salget af sommerhuse

Midt under coronakrisen har de lokale ejendomsmæglere i Vordingborg travlt med at sælge sommerhuse.

Hos Home tilføjer Thomas Emanuelsen, at det ikke er unormalt for perioden før og efter påske, at der handles sommerhuse, men denne gang har coronakrisen givet salget »et nøk opad«.