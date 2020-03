Silje Brenna har med stor succes været Hotel Frederiksmindes direktør i knap 15 år. Nu skal hun ud i en hård kamp for at redde restauranten og hotellet. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Coronakrise lukker michelinrestaurant - for nu

For en måned siden jublede medarbejderne på Hotel Frederiksminde over, at de for fjerde gang havde forsvaret den ærefulde michelinstjerne.

Nu er restauranten og hotellet i Præstø midlertidigt lukket som følge af coronakrisen. Det oplyser direktør Silje Brenna.

- Regeringen og politiet frarådede allerede i sidste uge unødige møder og forsamlinger. Omsætningen er væk, men regningerne kører videre, lyder det fra en rystet Silje Brenna.

Den midlertidige lukning omfatter også Rønnede Kro og Hotel Baltic på Sydals, som Silje Brenna også står i spidsen for. I fredags informerede hun medarbejderne på Hotel Frederiksminde og Rønnede Kro, mens hendes mand, Gregers Münter, kørte til Sønderborg for at overbringe den triste nyhed.

- Det var en sort dag, sukker Silje Brenna.

I Præstø er det 40 medarbejdere, som midlertidigt har mistet jobbet, mens det i Rønnede og på Sydals drejer sig om henholdsvis 30 og 20.

De forskellige modeller fra regeringens side om lønkompensation er ifølge Silje Brenna indtil videre ikke nok til at redde medarbejderne.

- Vi har mange faste omkostninger, siger Silje Brenna, der nu selv sidder i receptionen på Hotel Frederiksminde og håndterer henvendelser fra gæsterne.

Stor forståelse i krisetid Den midlertidige lukning af Hotel Frederiksminde og de andre restauranter og hoteller sker ifølge Silje Brenna for at sikre de bedst mulige betingelser for en god start efter krisen.

- Ansvaret for medarbejderne og virksomhederne fylder alt, siger Silje Brenna.

Hun arbejder nu benhårdt på en redningsplan, og så sætter hun ellers sin lid til nogle af de hjælpepakker, regeringen løbende sætter i søen.

- Vi kommer igen. Hotel Frederiksminde, Rønnede Kro og Hotel Baltic fylder hver især meget i den lokale selvforståelse, og der følger et ansvar med. At vi ikke genåbner, er ikke en mulighed for mig. Vores medarbejdere og gæster har været helt fantastiske. Alle har vist en enorm forståelse i en helt uforståelig krisesituation, lyder det.